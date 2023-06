Tunisia Digital Summit 2023 : Le numérique et l’innovation au service de l’économie verte

Tunisia Digital Summit se déroule pour sa 7éme édition sous la thématique “Le numérique et l’innovation au service de l’économie verte” les 21 et 22 juin 2023 à l’hôtel Laico, Tunis, en présentiel et sur la plateforme Eventoo en Virtuel.

Des conférenciers nationaux et internationaux de solide renommée se réuniront sur le champ de débat de TDS pour partager des intéressantes perspectives répondant à toute prépondérante question posée par la transition verte tels que les opportunités d’investissement et de financement en faveur de l’économie verte, Fintech et facture énergétique, IA et Green economy , les villes intelligentes, Agritech et durabilité , industrie 4.0, Smart Grid, transport intelligent ….

L’objectif de TDS est réunir les acteurs du secteur public, du secteur privé, tous secteurs confondus, les bailleurs de fonds et la société civile afin de permettre à tous ces acteurs de réfléchir ensemble sur des problématiques vitales et faire émerger, en conséquence, de nouvelles opportunités d’affaires.

L’évènement est une occasion pour ouvrir la voie aux startups et aux capitaines d’industrie d’exposer et de communiquer sur leurs nouveaux produits et services et positionner la Tunisie comme un pays numérique, écoresponsable et engagé sur les voies du développement durable.

Les espaces d’exposition permettent aux visiteurs d’explorer les principaux acteurs de l’écosystème du numérique durant leurs deux jours de visite. Il y’aura un espace d’exposition dédié aux partenaires et un autre qui réunira une cinquantaine de startups Tunisiennes marqueront leur présence dont 10 sont du réseau des start’ups de l’APII et un pavillon de startups soutenue par la GIZ .

12 autres startups sont du réseau d’Impact Partner, soutenues par l’IFC, faisant ensemble le ‘Green Village’ qui, en convergence avec le thème général de TDS, fera vivre à son visiteur une expérience verte où il découvrira différents produits, solutions et innovations amis de la nature développés par des jeunes entreprises tunisiennes opérant dans le secteur de l’économie verte et bleue.

TDS Awards et Hakathon

Exclusivement à TDS, la cérémonie de remise de prix TDS Awards se déroule le tapis rouge devant les champions de la transformation digitale en décernant une diversité de catégories, un prix honorant leurs remarquables efforts.

Catégorie “Startup”: Cette catégorie est dédiée aux startups, gérée par le Ministre des technologies de la Communication, elle récompensera 3 startups lauréates par un cash prize de 10 000 dinars offert par Tunisie Télécom. Le 1 er lauréat jouira d’un cash prize de 5000, Le 2éme lauréat jouira d’un cash prize de 3000 et le 3ème lauréat jouira d’un cash prize de 2000.

Catégorie “Private Sector”: Cette catégorie est dédiée aux entreprises privées ayant un projet de transformation digitale, soutenue par AMEN BANK.

Catégorie “Woman Digital Transformer”: Cette catégorie est dédiée aux femmes leaders dans le domaine du digital, soutenue par Sofrecom.

Catégorie “Green Economy Project” : Cette catégorie est dédiée aux projets verts de transformation digitale, soutenue par Star Assurances.

Catégorie “Média”: Cette catégorie est dédiée aux médias en ligne.

Catégorie “Best Impactful Influencer” : Cette catégorie est dédiée aux influenceurs digitaux, soutenue par Cloud Temple.

Tech-Nights: Sponsorisé par Cloud Temple, Tech-Nights invite les participants à poursuivre leur networking au sein d’une ambiance festive et décontractée qui en est stimulante.

Hackathon: L’ANME, avec l’appui de la GIZ, a organisé un hackathon vert autour de la mobilité électrique qui invite les candidats à exploser leur grinta au sein d’un milieu d’accompagnement inspirant et il récompensera le lauréat d’un cash prize de 10 000 dinars.

De plus, dans une action catalysatrice d’emploi, “TDS for jobs” ouvre la voie à des perspectives prometteuses d’emploi en créant des significatives connexions entre des chercheurs d’emploi et des prestigieuses entreprises telles que “veroDIGIT”, “Sofrecom”, “PwC Technology Acceleration Center”, “InstaDeep”, “KPMG”où celles-ci dévoilent leurs besoins en ressources humaines.

Tekiano avec communiqué