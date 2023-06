ChatGPT peut être utilisé de différentes manières créatives, par exemple, Expedia l’a utilisé pour développer un guide interactif destiné aux voyageurs, tandis que la Khan Academy travaille sur une version spécialisée axée sur l’éducation.

Des passionnés de cryptomonnaies ont même adapté la technologie pour simuler des conversations avec Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin.

De son côté, la société ePlant a mis au point un produit basé sur ChatGPT qui permet aux utilisateurs d’interagir virtuellement avec leurs arbres.

Bien que cela puisse sembler surprenant, le concept est en réalité assez simple à comprendre, surtout si vous êtes déjà familier avec les intelligences artificielles génératives. ePlant a conçu un dispositif électronique alimenté par l’énergie solaire, qui est attaché à l’arbre. Grâce à des capteurs intégrés, il est capable de collecter en temps réel des informations sur la santé de l’arbre, telles que l’humidité du sol, la croissance, l’inclinaison, et bien d’autres données encore.

Cnet.com a partagé un exemple de dialogue avec ce chatbot, qui a été inclus dans un communiqué de presse.

Arbre : “Bonjour, je suis Gumdrop, votre ami Eucalyptus. Aujourd’hui, je me sens un peu inquiet car je me suis penché davantage que d’habitude.”

Propriétaire : “À quel point êtes-vous penché ?”

Arbre : “Je me penche de 2 degrés de plus vers le nord par rapport à il y a une semaine et j’ai peur de tomber.”

Propriétaire : “Comment puis-je vous aider ?”

Arbre : “Il est temps de faire venir un arboriculteur pour m’examiner. J’ai peur de tomber vu mon environnement.”

En effet, un représentant d’ePlant a expliqué à Cnet que le fait de pouvoir discuter avec l’arbre permet de créer une relation spéciale. Selon l’entreprise, cela permet de développer un attachement similaire à celui que l’on peut ressentir envers des objets précieux, tels qu’une belle paire de chaussures, ou même envers des personnes chères à notre cœur. Cette approche élève l’arbre à un statut d’entité qui mérite des soins et de l’attention.

L’équipe d’ePlant espère sincèrement que cette expérience modifiera réellement notre perception de tous les arbres et encouragera une réflexion plus profonde à leur égard.