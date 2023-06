le Salon de l’Emploi des Personnes Handicapées organisé par l’ANETI à Gammarth le 21 juin

Le Salon de l’Emploi des Personnes Handicapées est organisé mercredi 21 juin 2023, au Centre International pour la Promotion des Personnes Handicapées à Gammarth. Ce salon est proposé par l‘Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI), sous l’égide du Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et en coopération avec le Ministère des Affaires Sociales, l’Association Tunisienne pour la Communication et la Technologie (TACT), l’organisation Humanité et Inclusion (HI) et l’Association Italienne des Amis de Raoul Follereau (AIFO).

Premier du genre à être organisé par l’ANETI et destiné aux demandeurs d’emploi en situation de handicap, cet événement, présentera des offres d’emploi des gouvernorats du Grand Tunis, de Bizerte et de Sousse.

Les demandeurs d’emploi à mobilité réduite de toute la République pourront participer et répondre à des offres correspondant à leurs qualifications et compétences professionnelles, grâce à des entretiens individuels entre les entreprises et les demandeurs d’emploi qui auront lieu sur place.

Des stands et bureaux affiliés à l’ANETI seront mis en place afin d’informer, d’accompagner et de maximiser le soutien aux demandeurs d’emploi. Des ateliers de formation seront également programmés sur un certain nombre de compétences pratiques telles que la confiance et l’estime de soi, la communication, ainsi que la gestion du stress.

En raison des caractéristiques de ce salon, un espace d’exposition spécial sera alloué et au cours duquel les produits d’un certain nombre d’associations participantes y seront présentés, en plus des produits du Centre international de la promotion des personnes handicapées.

Au cours de ce salon de l’emploi, une table ronde sera organisée à partir de témoignages en direct sur la relation professionnelle entre les employeurs et les demandeurs d’emploi. Ces dits témoignages seront diffusés en direct sur les réseaux sociaux de l’ANETI et de la TACT.

Il convient de noter que le transport sera assuré pour les demandeurs d’emploi handicapés à partir des points de rassemblement annoncés vers et depuis le Centre international pour la promotion des personnes handicapées à Gammarth.

Tekiano avec communiqué

