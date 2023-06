Plateforme Smeks.tn pour faciliter la digitalisation du transport touristique en Tunisie

La plateforme Smeks.tn pour faciliter la digitalisation du transport touristique pour les agences de voyage en Tunisie a été lancée récemment. Il s’agit là d’une solution collaborative au service du transport touristique en Tunisie.

A cet effet, une réunion s’est déroulé dans l’espace The Dot regroupant des opérateurs, médias, groupes privés, organisations publiques et acteurs du tourisme qui ont échangé autour des problématiques liées au secteur touristique et découvert cette nouvelle plateforme qui vise à résoudre les problèmes liés à un secteur en absence d’optimisation entre la haute et la basse saison touristique.

Smeks révolutionne le transport touristique

Le digital a révolutionné l’industrie du tourisme en Tunisie en améliorant la visibilité, la planification, la réservation et l’expérience des voyageurs. Il est essentiel pour les acteurs du tourisme en Tunisie de tirer parti de ces opportunités et de s’adapter aux nouvelles tendances et technologies numériques pour rester compétitifs sur le marché mondial du tourisme. Marché qui fait face à de nombreux défis pour cette saison estivale. En effet, la Tunisie connaît un rebond certain en termes de tourisme mais le secteur du transport touristique en particulier fait face à de multiples défis.

C’est dans ce contexte que Mohamed Ben Hammed, fondateur de SMEKS, membre du Comex de la FTAV et agent de tourisme depuis 30 ans, a pensé à mettre en œuvre une solution collaborative qui optimise les flottes diverses de transport d’une manière efficace et durable. SMEKS est une plateforme B2B de gestion et de partage en temps réel des ressources disponibles sur le marché en toute facilité.

“Certes la Tunisie connaît un rebond dans son tourisme. Néanmoins, il n’est pas anodin de rappeler que le secteur du transport touristique en particulier souffre d’une multitude de problèmes liés principalement à une mauvaise gestion interne des flottes de véhicules. Nos objectifs et motivations sont multiples derrière cette mise en œuvre. SMEKS se veut collaborative apportant une valeur ajoutée aux agences de voyage avec des solutions concrètes et durables d’optimisation du transport touristique. » rappelle Mohamed Ben Hammed. Présentation de la plateforme Smeks.tn en vidéo :

SMEKS.tn compte aujourd’hui plus de 40 agences de voyage inscrites sur sa plateforme qui ont déjà réalisé plus de 70 000 missions à travers la plateforme ces derniers mois. “Une telle technologie est cruciale pour l’industrie du tourisme et du voyage, aidant les agences de voyage dans leurs opérations quotidiennes leur permettant d’améliorer l’expérience client.” témoigne Mohsen Ben Brahim de l’agence EurafrTours.

Tekiano avec communiqué