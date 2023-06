Voici les services innovants offerts par la carte labess de la CNAM

Parmi les 3,5 millions de cartes imprimées, 1,6 million de cartes labess ont été remises à leurs bénéficiaires. Ces cartes facilitent l’échange électronique des données entre la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), les prestataires de santé et les affiliés sociaux.

Selon Hajer Nasr, directeur adjoint à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), la carte Labess est un projet national novateur et bien structuré qui couvre une population de 8 millions de Tunisiens. Parmi eux, 3,5 millions sont affiliés sociaux, tandis que 4,5 millions sont des membres de leur famille qui sont à la charge de l’affilié.

Le système de la carte Labess, en tant qu’outil de soins électronique, permettra de faciliter les procédures, et de rapprocher les prestations de l’affilié social. Cette carte permettra aux prestataires de soins, comme le médecin et le pharmacien, de suivre les examens et consultations, de rédiger des ordonnances et de transférer les bulletins de soins à la CNAM, à distance, a-t-elle ajouté.

En effet, la carte Labess offrira un service particulièrement bénéfique aux établissements de santé, leur permettant d’avoir une vision précise de la situation de l’affilié, ainsi qu’un accès direct à son dossier administratif et à l’historique des soins. Actuellement, le système est en phase expérimentale, avec la participation de cent établissements publics qui testent le système afin d’identifier les problèmes les plus couramment signalés. Les affiliés auront également la possibilité de consulter à distance des informations telles que le dépassement du plafond, les changements de régime et les prises en charge médicales.