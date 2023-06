Emirates devient Sponsor Officiel de l’Etoile Sportive du Sahel. Emirates, la plus grande compagnie aérienne du monde, et l’Étoile Sportive du Sahel, l’un des clubs de football et de basket-ball les plus primés de Tunisie, ont signé un nouveau contrat de sponsoring, qui fera d’Emirates le sponsor aérien officiel du club, à partir de la saison 2023-24.

Cet accord souligne l’engagement permanent d’Emirates à développer le football et à se rapprocher d’une nouvelle communauté de supporters en Afrique du Nord. Outre le football, Emirates soutiendra également les principales équipes de sport en salle, à savoir le basket-ball, le volley-ball et le handball. La marque Emirates sera placée en avant sur les maillots de l’équipe 1ère de l’Etoile Sportive du Sahel, sur les maillots d’entraînement, ainsi que sur tous les équipements de sport en salle à partir du début de la saison 2023-2024.

Emirates bénéficiera également d’un large éventail de privilèges, notamment des droits de publicité et de marque dans le stade et les installations sportives intérieures du club, des droits d’activation sur les médias numériques et sociaux, une hospitalité, un accès aux athlètes pour les rencontrer et les saluer, ainsi qu’une visibilité importante dans le stade olympique de Sousse, le terrain d’entraînement et les arènes sportives couvertes.

À propos de ce partenariat, M. Badr Abbas, premier vice-président des opérations commerciales d’Emirates en Afrique, a déclaré : “Nous sommes heureux de nous associer à l’Étoile sportive du Sahel, une puissance du football en Afrique et une redoutable équipe de basket-ball au niveau international. La diffusion du message de notre marque sur les maillots de leurs différentes disciplines sportives contribuera à créer des liens plus significatifs avec les fans de sport à Tunis et dans toute l’Afrique. Notre partenariat avec l’Étoile du Sahel témoigne également de notre soutien et de notre engagement de longue date en faveur du football. Nous souhaitons également établir un lien avec les amateurs de sports en salle, notamment le basket-ball, le volley-ball et le handball, qui gagnent rapidement en popularité en Tunisie. L’Etoile du Sahel a un grand attrait local et régional, et en tant que marque, nous sommes fiers de rassembler des fans et des équipes enthousiastes, d’étendre la portée du club, tout en encourageant les jeunes talents ».

M. Othman JENAYAH, président de l’Etoile Sportive du Sahel, a déclaré : “En tant que président de l’ESS, je suis heureux d’annoncer ce grand partenariat avec Emirates. Cette collaboration témoigne de notre passion commune pour le beau jeu et de notre engagement mutuel à favoriser la croissance du football en Tunisie et au-delà. Nous sommes fiers que la plus grande compagnie aérienne du monde, Emirates, soit le sponsor officiel de l’Etoile Sportive du Sahel. Ce partenariat marque une étape importante dans l’histoire de notre club, puisque nous portons fièrement la célèbre marque Emirates sur nos maillots. Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles d’une compagnie mondiale qui partage notre engagement en faveur de l’excellence, tant sur le terrain qu’en dehors’’. Il a ajouté “le soutien et la reconnaissance d’Emirates à l’égard de l’Etoile Sportive du Sahel témoignent de l’héritage remarquable de notre club et ce partenariat renforce non seulement notre position en tant que figure de proue du football africain, mais amplifie également notre visibilité à l’échelle internationale”.

L’Etoile du Sahel est l’un des clubs tunisiens les plus glorieux et les plus multisports, connu principalement pour ses équipes de football, de basket-ball, de handball et de volley-ball. L’Etoile se distingue par ses performances mondiales et a remporté plusieurs championnats, coupes et supercoupes au niveau national, africain et arabe.

Ayant remporté plus de trophées de la CAF que toute autre équipe tunisienne, le club a été couronné du titre suprême de la Ligue des champions de la CAF, a gagné 2 titres de la Super Coupe de la CAF, 4 titres de la Coupe de la Confédération de la CAF et 2 titres de la Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe. Il est considéré comme l’un des clubs de football les plus précieux d’Afrique et l’une des équipes les plus soutenues du continent.

Le portefeuille de parrainage d’Emirates comprend des clubs sportifs, des tournois et des événements culturels de premier plan dans le monde entier, et la compagnie s’engage à soutenir les initiatives dans les domaines du sport, du divertissement, de la musique, de la culture et des arts au sein des communautés qu’elle dessert. La compagnie aérienne soutient une liste impressionnante de clubs de football et d’événements de premier plan, dont Arsenal FC, l’Olympique Lyonnais, le Real Madrid FC, l’AC Milan, l’Olympiacos FC, S.L Benfica, l’Emirates FA Cup et la Confédération asiatique de football.

L’engagement d’Emirates dans le basket-ball a été initié il y a plus de 32 ans, lorsqu’elle s’est associée à l’association de basket-ball des Émirats Arabes Unis en tant que sponsor et compagnie aérienne officielle, bénéficiant ainsi de droits de marque et de marketing à multiples facettes pour l’ensemble de ses événements. La compagnie aérienne sponsorise également le championnat international de basket-ball de Dubaï depuis 28 ans, en plus de contribuer à l’organisation du championnat du monde FIBA aux Émirats Arabes Unis. Les équipes de basket-ball sponsorisées par Emirates, dans les divisions masculine et féminine, ont remporté le championnat international de basket-ball à plusieurs reprises. Emirates a sponsorisé la Ligue libanaise de basket-ball et les équipes de première division en soutenant le Beirut Basketball Club et Al Hikma BC (Club Sagesse) en tant que sponsor officiel du maillot.

Emirates dessert la Tunisie depuis 17 ans et a transporté plus de 1,64 million de passagers sur cette ligne depuis son inauguration. La compagnie aérienne opère actuellement un vol quotidien vers la Tunisie avec un avion Boeing 777-300ER.

Communiqué