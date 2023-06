Tunisie – Bac 2023 : Guide de l’orientation universitaire en PDF

Dès l’annonce des résultats du Bac 2023 en Tunisie, le guide de l’orientation universitaire de l’année 2023 a été mis en ligne. Il est désormais consultable par les bacheliers tunisiens dans ses deux versions statique et dynamique.

Ainsi, les bacheliers tunisiens qui ont réussi leur bac dès la session principale peuvent consulter dès maintenant le guide de l’orientation universitaire 2023 en version PDF. Ils ont la possibilité de feuilleter virtuellement ce document numérique afin de consulter les différentes options qui s’offrent à eux et calculer leurs scores.

Le ministère de l’enseignement supérieur et recherche scientifique précise que ce guide est publié uniquement en version numérique et se trouve exclusivement sur le site www.orientation.tn. Il constitue la référence principale et unique pour le processus d’orientation universitaire de l’année 2023.

Guide de l’orientation universitaire 2023 en PDF

Les bacheliers ont aussi la possibilité de tester la version dynamique du guide de l’orientation universitaire disponible sur le site http://guide.orientation.tn/fr/dynamique/index_fr.php. Cette application facilite la recherche selon la section du baccalauréat, l’université recherchée, l’établissement et le type des études ou la filière désirée.

Le ministèreTunisien informe qu’il sera possible d’obtenir le mot de passe de l’orientation universitaire à partir du Mardi 27 juin 2023 pour les admis à la session principale et à partir du Mercredi 14 Juillet 2023 pour les admis à la session contrôle.

Toutes les informations relatives à l’orientation universitaire en Tunisie sont disponibles sur le site officiel https://www.orientation.tn/orient/fr.jsp.

I.D.

