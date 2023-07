Classement FIFA : L’équipe nationale a reculé de 3 places

Selon le dernier classement FIFA, la Tunisie a reculé de trois places. La sélection se trouve désormais à la 31e place mondiale après sa défaite contre la Guinée équatoriale le 17 juin et le match nul concédé à Annaba contre l’Algérie. Malgré cela, les Aigles de Carthage conservent leur troisième position sur le continent africain, derrière le Maroc (13e) et le Sénégal (18e), et devant l’Algérie (34e) et l’Égypte (35e).

Il est important de noter que la Confédération africaine de football procédera au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en se basant sur le classement récemment publié. Il convient de rappeler que les éliminatoires se dérouleront sous la forme de neuf groupes de six équipes. Le premier de chaque groupe se qualifiera directement pour la phase finale de la Coupe du monde.

En outre, les quatre meilleurs deuxièmes de chaque groupe participeront à un tournoi qualificatif pour déterminer un vainqueur. Ce vainqueur affrontera ensuite un adversaire d’un autre continent lors de deux matches de barrage pour tenter de se qualifier pour la Coupe du monde.