Google Chrome : Possibilité de partager des mots de passe entre utilisateurs

Le leaker renommé Leopeva64 a récemment partagé sur Twitter une capture d’écran révélant les projets de Google pour son navigateur Chrome. Selon le fichier partagé sur les réseaux sociaux, la société serait en train de tester une fonctionnalité de partage innovante dans son gestionnaire de mots de passe.

Pourquoi Google accorde-t-il une attention particulière à l’interface du gestionnaire de mots de passe ?

Cela pourrait être dû aux améliorations continues apportées à l’un de ses produits phares, Chrome. Récemment, le navigateur a ajouté la fonctionnalité de capture d’écran en mode privé, et en décembre 2022, il a été rendu compatible avec les passkeys, une technologie biométrique destinée à remplacer les identifiants traditionnels. Cette évolution constante pourrait expliquer pourquoi Google accorde un soin particulier à l’interface du gestionnaire de mots de passe.

Leopova64 a récemment remarqué l’ajout d’un nouveau bouton “Partager” (Share) en bas à droite de la fenêtre d’édition dans la page du gestionnaire de mots de passe de Chrome. Bien que ce bouton ne soit apparemment pas actif pour le moment, son utilité ne fait aucun doute. Selon Android Headlines, cette fonctionnalité était en préparation depuis plus d’un an, et il est probable que l’entreprise soit en train d’évaluer les “risques pour la vie privée” associés à cette fonctionnalité.

Les conséquences seraient en effet préoccupantes si des cybercriminels parvenaient, d’une manière ou d’une autre, à accéder aux mots de passe partagés depuis Chrome. Étant le navigateur le plus largement utilisé au monde, avec une part de marché de plus de 66 %, les utilisateurs de Chrome deviennent des cibles attrayantes pour les cybercriminels de toutes sortes. Malheureusement, Chrome est également connu pour avoir un nombre élevé de vulnérabilités de sécurité, ce qui aggrave la situation.