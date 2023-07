Rencontres cinématographiques de Bizerte : 9ème édition du 9 au 11 juillet au Fort d’Espagne de Bizerte

Les Rencontres cinématographiques de Bizerte sont organisées pour leur 9ème édition du 9 au 11 juillet 2023 au Fort d’Espagne de Bizerte par l’Association Bizerte Cinéma, sous le thème “Le Corps images et perceptions”. Au programme de cette édition ouverte à tous, des projections mais aussi des ateliers variés, ciné-concert et Master-class.

Des ateliers d’initiation a la réalisation cinématographique seront organisés les 09, 10 et 11 juillet à la maison de jeunes ’15 octobre Bizerte’ et seront encadrés par Hiba Dhaouadi et Marwen Trabelsi.

Un Master-class intitulé “Introduction à la critique et à l’analyse filmique” est prévu les 09 et 10 juillet à l’espace SIDI JALOUL et sera encadré par le cinéaste tunisien Naceur Sardi.

Une Table ronde intitulé “Le corps, images et perception” sera organisé mercredi 11 juillet a 09H30 au complexe culturelle Cheikh Idriss.

Trailer de la manifestation cinématographique à Bizerte :

Programme des projections des Rencontres cinématographiques de Bizerte 2023 :

Dimanche 09 juillet :

Ciné-concert – Anis Gharby

Film “Ici Salammbô” – Association Bizerte Cinéma.

Film “EN CORPS” – Cédric Klapisch

Lundi 10 juillet :

Film “Saida Manoubia et l’islam soufi ” Samed Hajji

Film “Transtyx” – Moncef Zahrouni

Mercredi 11 juillet :

Film “Nejma” Mirvet Medini Kamoun

Film “Letters from Men” Jarl Kaladan

Film “Girl of the moon” Hiba Dhaouadi

Pour plus d’informations et participer aux activités proposées en marge des projections cinématographiques, consultez la page Facebook ABC.Bizerte.

