La journée internationale des Astéroïdes célébrée à la Cité des Sciences à Tunis

La journée internationale des Astéroïdes ou Asteroid Day, sera célébrée à la Cité des Sciences à Tunis (CST) avec une série d’activités, exposition, observation et conférence samedi 08 juillet 2023. Cette journée vient commémorer l’anniversaire de l’explosion de Toungouska en Sibérie survenu le 30 juin 1908, précise la CST.

L’événement de la Toungouska correspond probablement est l’une des plus grandes explosions de l’histoire qui a générée une importante onde sonore survenue le 30 juin 1908 vers 7 h13 en Sibérie centrale, dans l’Empire russe.

On expliquera quelques années plus tard que c’est l’explosion d’un astéroïde ou d’une comète au-dessus du sol qui a balayé 2.000 kilomètres carrés de forêt, abattant 60 millions d’arbres et n’a fait qu’une seule victime humaine.

La journée internationale des Astéroïdes est une occasion pour sensibiliser la population aux risques d’impact des astéroïdes. Au programme de la journée proposée par la CST le 8 juillet :

– Une conférence intitulée ‘Les astéroïdes’ présentée par M. Anis Yahyaoui Professeur d’Encadrement Scientifique en Chef,

– Une exposition sur les météorites collectés en Tunisie, animée par M.Jihad Dridi, Ingénieur en géosciences et Chef de Service du Patrimoine géologique à l’Office National des Mines (ONM),

– Des observations aux télescopes du Soleil,

– Des séances au Planétarium: diffusion du spectacle ‘Astéroïdes, mission extrême ‘.

L’entrée à la CST est libre et gratuite dans le cadre de cet événement.

Tekiano avec CST