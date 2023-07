La poste Tunisienne émet 2 timbres dédiés aux Festival d’El Jem et festival Manarat. La Poste Tunisienne annonce que l’émission des timbres se fera dès mardi 11 juillet 2023. Les deux timbres postes sont dédiés aux festivals de la Méditerranée : Le Festival international de musique symphonique d’El Jem et le Festival du Cinéma Méditerranéen “Manarat”.

Cette émission s’inscrit dans le cadre de la contribution de la Poste aux activités de l’Union Postale pour la Méditerranée (Euromed Postal) et du renforcement de son rôle dans le soutien et le développement de la coopération et du partenariat avec les administrations postales euro-méditerranéennes, précise-t-on dans le communiqué de la poste Tunisienne.

Ces deux timbres-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn.