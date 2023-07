Mission Impossible 7 avec Tom Cruise dans les salles de cinéma de Tunisie (B.A. & synopsis)

Mission Impossible 7 avec Tom Cruise, le nouveau film de la sage Mission Impossible est de retour dans les salles de cinéma de Tunisie dès mardi 11 juillet 2023. ‘Dead Reckoning’ Partie 1 (navigation à l’estime) est le titre du septième épisode de la saga Mission : Impossible réalisé par Christopher McQuarrie.

Tom Cruise endosse à nouveau le costume de Ethan Hunt pour ce long-métrage d’action et d’espionnage d’une durée de 163 minutes, et s’entoure de Hayley Atwell, Ving Rhames, Vanessa Kirby en plus des revenants Simone Pegg et Rebecca Ferguson.

B.A. du film Mission: Impossible ‘Dead Reckoning’ Partie 1 :

Synopsis du film Mission Impossible 7 : Ethan Hunt et son équipe de l’IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour : traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l’humanité entière. Le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu.

Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s’engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission, pas même la vie de ceux qu’il aime.

Mission : Impossible ‘Dead Reckoning’ Partie 2 est l’intitulé de la deuxième partie, suite de ce film, attendue le 26 juin 2024.

Tekiano