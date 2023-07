Smart Cam LG pour une expérience plus intelligente et plus interactive

La Smart Cam LG est conçue pour s’intégrer parfaitement aux téléviseurs LG. Cette nouvelle caméra vidéo permet aux utilisateurs de profiter d’une interaction améliorée et d’appels vidéo pratiques et de haute qualité. LG Electronics (LG) a annoncé le déploiement mondial de sa nouvelle Smart Cam (modèle VC23GA).

Il s’agit d’une Caméra vidéo Full HD (FHD) avec double microphone intégré et fonction multi-vues, la Smart Cam s’intègre de manière transparente aux téléviseurs intelligents LG alimentés par webOS* pour améliorer l’interaction de l’utilisateur avec une multitude d’applications et de services haut de gamme.

L’association offre des appels et des conférences vidéo pratiques, une expérience de fitness à domicile améliorée et bien plus encore pour répondre aux divers besoins des clients lorsqu’ils profitent des différents services offerts par les Smart TV de LG.

Compatible avec de nombreux services disponibles sur la plateforme webOS des téléviseurs LG, la LG Smart Cam ouvre la voie à une gamme d’expériences interactives diverses et attrayantes. Par exemple, les utilisateurs peuvent désormais se connecter facilement avec leurs collègues, leurs clients, leur famille ou leurs amis via RemoteMeeting, un service innovant de vidéoconférence en ligne qui fonctionne également sur les PC, les ordinateurs portables et les smartphones. La Smart Cam à résolution FHD (1 920 x 1 080) fournit des vidéos fluides et nettes qui semblent remarquablement claires et réalistes lorsqu’elles sont affichées sur les téléviseurs grand écran de LG, réputés pour leur excellente qualité d’image. La configuration de l’application RemoteMeeting sur le téléviseur LG est simple et rapide et élimine la nécessité d’une connexion à un ordinateur portable ou à un PC. De plus, grâce aux micros intégrés de la Smart Cam, aucun périphérique supplémentaire n’est nécessaire.

Les amateurs d’applications de fitness et de bien-être apprécieront les avantages de l’association de la LG Smart Cam avec un téléviseur LG. Exercite, une application de fitness à domicile qui utilise des algorithmes avancés de reconnaissance des mouvements et des exercices, suit avec précision le corps de l’utilisateur tout au long de chaque mouvement avec la Smart Cam pour fournir un retour en temps réel sur la technique d’exercice – aidant les utilisateurs à optimiser leurs performances. FlexIt, une plateforme qui propose des séances individuelles en direct assistées par caméra avec les meilleurs professionnels du fitness et du bien-être, tire pleinement parti de l’intégration Smart Cam-LG TV. Cette puissante combinaison améliore l’expérience utilisateur personnalisée offerte par FlexIt, qui propose des programmes sur mesure et des conseils et astuces motivants pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs en matière de fitness et de bien-être et à maintenir un mode de vie plus sain.

En outre, le duo Smart Cam et LG TV offre de nouvelles options de divertissement, notamment la nouvelle application de selfie, Fun Mirror, et la populaire application de tutoriel de danse, 1M HomeDance. Fun Mirror offre aux utilisateurs un large éventail de filtres, d’effets photo amusants et d’options d’édition, tandis que Home Dance by 1M, une collaboration entre LG et l’emblématique studio de danse 1 MILLION de Corée du Sud, l’une des équipes de chorégraphie les plus populaires de la K-Pop, offre une variété de tutoriels et de clips de danse pour aider les utilisateurs à perfectionner leurs compétences en danse. Avec la Smart Cam connectée, les utilisateurs peuvent danser aux côtés de l’instructeur en mode caméra et apprendre la chorégraphie de leurs numéros préférés plus efficacement.

Le couvercle intégré de la LG Smart Cam, qui donne la priorité à la confidentialité et à la sécurité des utilisateurs, bloque efficacement l’objectif de la caméra lorsqu’elle n’est pas utilisée, afin d’offrir une protection solide contre les tentatives de piratage et de protéger les utilisateurs contre les failles de sécurité potentielles.

Élégante et fonctionnelle, la LG Smart Cam a un design fin qui s’intègre parfaitement à l’esthétique moderne des Smart TV LG compatibles lancées depuis 2022, y compris sa gamme de téléviseurs “lifestyle”. Se fixant fermement grâce à ses connecteurs magnétiques, la caméra de LG se fond discrètement dans le téléviseur pour donner l’impression d’un seul appareil. Et grâce à son double microphone intégré, la nouvelle caméra garantit une qualité vocale cristalline.

LG s’engage à améliorer la vie quotidienne des utilisateurs grâce à des innovations qui offrent une valeur exceptionnelle et des expériences utilisateur différenciées. L’intégration parfaite de la Smart Cam et du téléviseur LG améliore la commodité, l’interactivité et les possibilités de divertissement pour les propriétaires de téléviseurs LG. La Smart Cam de LG est actuellement disponible dans les boutiques en ligne de LG en Corée et aux États-Unis, et devrait être déployée sur d’autres marchés importants dans le monde entier.

Tekiano avec communiqué