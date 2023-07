Solaris Bateau du Lac entre en service : Pour des balades au Lac de Tunis (vidéo)

Solaris Bateau du Lac entre en fonction. La première promenade à bord du bateau pilote “SOLARIS” à propulsion électro-solaire destiné au transport de passagers le long du lac de Tunis a eu lieu dans la soirée du lundi 10 juillet 2023.

Ce bateau mesure 12 mètres de longueur et 5 mètres de largeur et est doté d’une capacité de 30 passagers, outre les deux membres de l’équipage. Il sera exploité sur le Lac de Tunis pour effectuer des promenades, à l’instar des villes européennes abritant des plans d’eau.

Ce bateau a été construit dans le cadre du projet projet SoFEM (Mobilité électrique à énergie solaire) mis en œuvre par l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME), en collaboration avec le centre de recherche Norvégien “SINTEF”, et la société Al-Buhaira Invest. Lequel projet a été clôturé lundi soir, lors d’une cérémonie organisée par les trois organismes partenaires. Retour en vidéo :

Le coordinateur du projet et représentant du centre de recherche Norvégien SINTEF, Moez Jemaa, a fait savoir que le projet a bénéficié d’un don de 1 million de dollars américains de la part des Nations Unis et d’un cofinancement par la société Al-Buhaira (Société exploitant le bateau) d’environ 2 millions de dinars, sachant que le coût de construction du bateau s’est élevé à 1,5 million de dinars.

Jemaa a, aussi, indiqué que le bateau intègre des spécificités économiques et environnementales. Son exploitation vise à promouvoir la mobilité maritime électrique à base d’énergie solaire photovoltaïque dans la région MENA et la promotion de la mobilité durable.

Il a souligné que l’idée de construction de ce bateau date de 2016, rappelant que le projet de coopération tuniso-norvégienne SoFEM (Solar Fuelled Electric Mobility- Mobilité électrique à énergie solaire) a gagné le premier prix de la compétition UN-DESA ENERGY GRANT ” POWERING THE FUTURE WE WANT “, le 14 décembre 2016 au siège des Nations Unies à New York.

Intervenant, le directeur général de la Société du Lac des Activités de Loisirs, Filiale d’Al Buhaira Invest, Hassen Cherif a précisé que le bateau SOLARIS a été construit pour assurer des balades sur le lac de Tunis, avec une moyenne de 5 à 6 balades quotidiennement. La réservation à bord du SOLARIS est possible sur le site : www.solaris-bateaux.com.

Tekiano avec TAP

