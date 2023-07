Programme “Nouvelle génération d’entrepreneurs” : Questionnaire d’évaluation

Afin de sonder l’efficacité du programme “Nouvelle génération d’entrepreneurs” lancé dans le but de valoriser les acquis et de surmonter les difficultés, le ministère de l’emploi entame l’évaluation à travers un questionnaire en ligne à l’adresse des bénéficiaires, lit-on sur le site de l’ANETI.

Le programme “Nouvelle génération d’entrepreneurs” vise à augmenter le rythme de création d’entreprises et à soutenir les structures publiques, les collectivités locales, les associations, les organisations non gouvernementales et les institutions du secteur privé pour mettre en œuvre une partie des projets ou des services qui leur sont confiés dans divers secteurs.

Dans le cadre de ce programme, des conventions de partenariat ont été conclues avec le ministère de l’équipement et de l’habitat pour la création d’entreprises dans le domaine de l’entretien routier ainsi qu’avec le ministère de l’éducation pour la mise en œuvre de certains services ayant trait à l’entretien des établissements scolaire et des équipements informatiques, le ministère des affaires locales et de l’environnement pour créer des GREEN STARTUP et avec un grand nombre de municipalités pour créer de petites entreprises.

Le ministère a appelé tous les bénéficiaires du programme à remplir le questionnaire en ligne élaboré à cet effet via le lien suivant https://www.emploi.nat.tn/MEFP/entrepreneur.php

Tekiano