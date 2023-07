Ons Jabeur prend sa revanche! les médias du monde saluent la femme la plus aimée du Tennis

Ons Jabeur a pris sa grand revanche en quarts de finale de Wimbledon 2023 face à l’une des favorites du tournoi la Kazake Elena Rybakina, troisième tête de série sur une score de 6-7 (5), 6-4 et 6-1, dans l’après-midi du mercredi 12 juillet 2023.

Elena Rybakina avait battu Ons Jabeur lors de la finale du tournoi de Wimbledon 2022. Une défaite que Ons Jabeur a eu du mal à accepter mais qui l’a renforcé. “J’ai appris beaucoup du match de l’an dernier. […] Mais je ne regrette pas ce match, a-t-elle réitéré. La victoire n’était pas pour moi ce jour-là. Elle l’était plutôt [ce mercredi], en quarts de finale.” lit-on sur les colonnes du journal du Québec qui titre : “La grande revanche d’Ons Jabeur, la femme la plus aimée du tennis, un an après sa douloureuse défaite à Wimbledon”.

Le grand mérite d’Ons Jabeur aura été de ne pas lâcher après cet énorme autogoal. Bien en jambes, liftant beaucoup plus son revers que l’an dernier, la Tunisienne refusa de reculer, de capituler, lit-on sur le journal suisse Le Matin, qui ajoute que: Si Ons Jabeur soulève le trophée samedi, elle l’aura donc fait au bout de ce qui ressemble au parcours le plus exigeant de l’ère Open.

Le journal britannique Independent titre à l’issu du match Jabeur – Rybakina : ‘Ons Jabeur exorcises some Wimbledon demons after dreamlike game swings quarter-final’, traduit par : Ons Jabeur exorcise certains démons de Wimbledon après un quart de finale au scénario onirique. Il ajoute; pour Jabeur, désespérée de réaliser ses espoirs et ses rêves avec le poids de l’Afrique sur ses épaules, son plus grand test à ce jour a été passé avec brio. Peut-être que cette fois-ci, c’est en effet son heure…

Ons Jabeur s’apprête à jouer contre la Biélorussienne Aryna Sabalenka, une autre favorite du tournoi de grand Chelem Londonien, dans le cadre des demi-finales du tournoi de Wimbledon jeudi 13 juillet 2023.

I.D.