L’Aspartame peut-être cancérogène pour l’homme selon l’OMS! C’est la constatation récemment émise par le centre international de Recherche sur le Cancer de l’Organisation mondiale de la santé (CIRC) qui conclut que l’édulcorant, présent notamment dans les sodas peut être dangereux, mais il ne faut pas s’affoler pour autant.

Le CIRC classe l’Aspartame dans la catégorie 2B des substances cancérogènes possibles, au même titre que le plomb et les gaz d’échappement, mais moins dangereuses que l’exposition au glyphosate (catégorie 2A), et beaucoup moins dangereuses que le tabac, l’alcool et les UV (catégorie 1).

« Nous ne conseillons pas aux entreprises de retirer leurs produits et nous ne conseillons pas non plus aux consommateurs d’arrêter complètement leur consommation », a déclaré le Docteur Francesco Branca, directeur du département Nutrition, santé et développement de l’OMS, lors de la présentation de deux évaluations de cet édulcorant.

Le Comité mixte a conclu que les données évaluées ne fournissaient aucun motif suffisant justifiant une modification de la dose journalière admissible de 0 à 40 mg par kilogramme de poids corporel précédemment établie pour l’aspartame.

Par conséquent, le Comité mixte a réaffirmé qu’une personne peut consommer de l’aspartame sans risque dans la limite de cette quantité journalière. Par exemple, avec une canette de boisson gazeuse light contenant 200 ou 300 mg d’aspartame, un adulte pesant 70 kg devrait consommer plus de 9 à 14 canettes par jour pour dépasser la dose journalière admissible, en supposant aucun autre apport en aspartame provenant d’autres sources alimentaires.

Plus d’informations dans le rapport de l’OMS : Publication des résultats de l’évaluation des dangers et des risques liés à l’aspartame.

Tekiano avec OMS