Accord entre la Tunisie et l’UE : signature d’un Mémorandum d’entente au palais de Carthage

Un accord entre la Tunisie et l’UE a été signé, dimanche 16 juillet 2023 au Palais de Carthage. Il s’est traduit par un Mémorandum d’entente portant sur un partenariat stratégique et global entre la Tunisie et l’Union Européenne qui comporte plusieurs volets.

Ce mémorandum d’entente a été signé par Mounir Ben Rjiba, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des tunisiens à l’étranger et Olivér Várhelyi, Commissaire européen à l’Elargissement et à la Politique européenne de voisinage, en présence du président de la République, Kaïs Saïed, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.

La présidente de la Commission européenne a indiqué dans son allocution, que le mémorandum d’entente s’articule autour de cinq piliers : stabilité macroéconomique, commerce et investissements, transition énergétique verte, rapprochement entre les peuples et migration et mobilité.

Le Mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global entre l’Union européenne et la Tunisie est détaillé sur le site de l’UE via le lien suivant : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3887

