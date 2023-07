 Le lettrisme artistique en Tunisie ‎: Exposition de 60 artistes à la cité de la culture de Tunis

Le lettrisme artistique en Tunisie ‎est le sujet d’une exposition qui va réunir 60 artistes Tunisiens de renommée internationale à la cité de la culture. Le Musée National d’Art Moderne et Contemporain invite le public à assister à l’ouverture de cette exposition dédiée à l’Art Calligraphique en Tunisie ses origines et évolution à partir du jeudi 20 juillet.

L’exposition Le lettrisme artistique en Tunisie présente un aperçu sur les artistes les plus importants qui ont fait du signe calligraphique, le sujet majeur de leurs productions artistiques en Tunisie.

Cette exposition présente environ 90 œuvres de 60 artistes, couvrant la période de 1970 à 2020, de peintres et de calligraphes comme Nja Mahdaoui, Hedi Turki, Safia Farhat, Najib Belkhodja ou Fabio Roccheggini (ancien entraîneur du Club Africain), Lamine Sassi, Ahmed Cherkaoui, Mohamed Ben Mefteh, Abldelmejid El Bekri, Ali Zenaidi, Naceur Ben Cheikh, Hassen Soufy et bien d’autres.

L’exposition titrée “Le lettrisme artistique en Tunisie : éclosion et évolution” est composées d’œuvres de plusieurs formats et avec plusieurs techniques, est articulée autour de quatre axes principaux qui sont les suivants :

-Approches des Avant- gardes

– Expressions artistiques inspirées de la lettre arabe

-Expressions contemporaines du lettrisme où quand la lettre devient sujet pictural

Les œuvres à découvrir appartiennent au fonds national des arts plastiques repose sur la promotion des expériences plastiques modernes et contemporaines les plus notoires du lettrisme en Tunisie et sur la valorisation des productions artistiques les plus emblématiques sur lesquelles elles ont débouché.

