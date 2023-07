Accès gratuit aux musées et sites historiques de Tunisie à l’occasion de la fête de la république

Un accès gratuit aux musées et sites historiques de Tunisie sera possible à l’occasion de la fête de la république tunisienne qui coïncide cette année avec mardi 25 juillet 2023, une fête classée jour férié en Tunisie.

Les citoyens tunisiens et les étrangers qui résident en Tunisie et sont titulaires d’une carte de séjour, peuvent accéder aux musées et sites historiques sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour.

La gratuité d’entrée aux musées, sites et monuments relevant de l’AMVPPC s’applique durant les jours fériés, le premier dimanche de chaque mois, la Journée internationale des sites et monuments (18 avril) et la Journée internationale des musées (18 mai).

Liste des musées, sites archéologiques et monuments historiques ouverts gratuitement mardi 25 juillet 2023 :

Télécharger (PDF, 259KB)

