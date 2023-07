Twitter et son oiseau bleu n’existent plus ! Bienvenue à X

Les fans de Twitter seront déçus, ou pas… Son PDG Elon Musk a complément changé l’identité visuelle du réseau social de l’historique oiseau bleu et son appellation. Twitter devient X depuis lundi 24 juillet 2023 et met en avant un logo noir et blanc, marquant ainsi un autre changement majeur dans l’évolution du réseau social.

Le milliardaire américain Elon Musk a modifié sa photo de profil sur Twitter en adoptant le nouveau logo, le qualifiant d'”art déco”. Il avait également remplacé le lien de sa biographie par X.com, qui dirige maintenant vers le site de Twitter.

La directrice générale de Twitter fraichement nommée Linda Yaccarino, avait déclaré dimanche dans un tweet que c’est une chose exceptionnellement rare – dans la vie ou dans les affaires – d’avoir une deuxième chance de faire une autre grande impression. Twitter a fait une impression énorme et a changé notre façon de communiquer. Maintenant, X ira encore plus loin en transformant la place publique mondiale, a-t-elle déclaré.

Elle ajoute : X est l’état futur de l’interactivité illimitée – centrée sur l’audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/banques – créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités.

Alimenté par l’IA, X nous connectera tous d’une manière que nous commençons à peine à imaginer.

