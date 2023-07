Festival International de Films de Femmes de Hammamet : Appel à candidatures pour la 5ème édition

Le Festival International de Films de Femmes de Hammamet se déroule pour sa 5ème édition du du 23 au 27 Septembre 2023 au Centre culturel international de Hammamet. La Fédération Tunisienne des Ciné-clubs (FTCC) a annoncé l’ouverture des inscriptions aux différentes sections de la cinquième édition du Festival International de Films de Femmes de Hammamet ” Regards de Femmes ”.

Les sections se composent de la compétition officielle des courts-métrages et la sélection officielle hors compétition (courts, moyens et longs métrages).

Pour ce qui est des conditions d’admission pour la compétition, le film ne doit pas excéder 30 minutes, être produit après le 31 Décembre 2021 et réalisé par une cinéaste.

Tous les films doivent contenir un sous-titrage français ou anglais et doivent être inscrits obligatoirement sur le site : https://filmfreeway.com/Bi3ouyounihin.

Lancé en 2017, “Regards de Femmes” est le premier festival dédié aux femmes réalisatrices célébrant le cinéma au féminin. une manifestation qui promeut et valorise le travail des femmes dans le monde artistique et culturel en général , et tout particulièrement le secteur audiovisuel et multimédia.

Il s’agit d’une sélection de films faits par des femmes cinéastes qui créent et offrent une représentation du monde et d’elles-mêmes à partir d’un vécu et de savoirs enracinés dans leur identité sexuée.

Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 5 Aout 2023 à minuit GMT.