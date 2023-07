Les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 ont été révélés au Galaxy Unpacked, la conférence d’été de Samsung qui s’est déroulée pour la première fois en direct streaming de Seoul en Corée du Sud, mercredi 26 juillet 2023 en plus de plusieurs autres nouveautés Samsung.

Quelques jours avant la conférence, Samsung a mis l’accent sur le Flip cette année, et la tendance des smartphones pliables en lançant une grosse campagne de communication intitulée “Rejoignez le Flip Side”.

Par ailleurs, Samsung s’est engagé à continuer de développer des innovations axées sur l’expérience utilisateur et à concrétiser une technologie mobile durable pour un avenir meilleur à travers sa gamme de produits les plus récents respectueuses de l’environnement.

En effet, les nouveaux smartphones pliables de Samsung exposés lors de la conférence, Galaxy Z Flip 5 et le Z Fold 5 incluent divers matériaux respectueux de l’environnement, tant pour leurs composants internes qu’externes. L’engagement de l’entreprise envers la préservation de l’environnement se reflète dans l’utilisation de matériaux recyclés tels que du verre et de l’aluminium pré-consommation, des plastiques recyclés post-consommation, et même des plastiques collectés dans les océans.

De plus, Samsung insiste sur le fait que ces produits utilisent davantage de matériaux recyclés par rapport à la série précédente Galaxy Z, démontrant ainsi la dévotion de l’entreprise à réduire l’impact sur l’environnement. Samsung prouve son engagement en obtenant la certification UL Ecologo pour ces produits. Cette certification indique que le Galaxy Z Fold 5, le Z Flip 5 et la série Tab S9.

Concernant les montres, on attend la sortie de deux modèles, à savoir les Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic. Ces deux nouveautés devraient inclure une nouvelle puce, ainsi que le retour de la lunette rotative sur le modèle classique. En ce qui concerne les tablettes, Samsung devrait opter pour un simple rafraîchissement de sa gamme Galaxy Tab, avec les versions S9, S9+ et S9 Ultra.

Vous pouvez regarder la totalité du replay de la conférence sur Youtube via la lien Samsung Galaxy Unpacked July 2023: Official Replay

Par ailleurs, nous vous informons que les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 sont disponibles en Tunisie en précommande sur le site galaxypreorder.tn

