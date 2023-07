Hausse des cas de fièvre de malte à Kébili : Appels à la vigilance et consommer des produits pasteurisés

Une hausse des cas de fièvre de malte ou Brucellose à été constatée à Kébili par rapport à 2022. Depuis le début de l’année 2023 jusqu’au mois de juillet, 15 cas de brucellose ont été déclarés dans le gouvernorat de Kébili contre 14 cas en 2022.

Dr. Ikram Touati, chef de service à l’hôpital de la circonscription Souk El Ahad, a souligné que le risque de contamination peut se faire par contact direct avec les animaux malades par ingestion d’aliments contaminés, lait et produits laitiers non pasteurisés d’animaux contaminés ou viande et abats ou par inhalation de la bactérie dans les écuries.

Elle a indiqué, à l’Agence TAP, que les symptômes de brucellose se résument à une fièvre aiguë qui peut évoluer vers une phase chronique avec rechutes fébriles, asthénie, sueurs et douleurs diffuses, ajoutant que le traitement optimal nécessite la consommation d’antibiotiques.

Dr.Touati a appelé le consommateur à opter pour le lait pasteurisé et à faire bouillir le lait de vache et à bien cuire la viande invitant à la même occasion l’éleveur à vacciner son bétail et à prendre les mesures hygiéniques nécessaires dans le contact avec les animaux.

Tekiano avec TAP