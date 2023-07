Amman Film Festival 2023 : Présence remarquable de 7 films tunisiens dont 5 en compétition officielle

Amman Film Festival s’apprête à organiser sa 4ème édition du 15 au 22 Août 2023, dans la capitale jordanienne. Figure dans le line-up du Festival international du film d’Amman ou Awal Film, sept films tunisiens auront l’honneur de participer, dont cinq seront en compétition officielle.

” Ashkal ” de Youssef Chebbi figure dans la compétition arabe des longs métrages de fiction qui regroupe huit films représentant sept pays, à savoir l’Algérie, l’Egypte, l’Irak, le Liban, la Palestine, la Tunisie et le Maroc.

“Je Reviendrai Là-Bas” de Yassine Redissi est sélectionné dans la Compétition arabe des longs-métrages Documentaires à laquelle figurent 8 films issus de 7 pays : Egypte, Tunisie, Maroc, Liban, Irak, Soudan et Palestine.

” Trinou ” de Nejib Kthiri, ” Awama ” de Mourad Kalai et ” Road El Kef ” d’Ihsen Kammoun sont retenus dans la compétition arabe des courts métrages à laquelle figurent 18 films issus de 11 pays (Jordanie, Yémen, Irak, Soudan, Algérie, Tunisie, Syrie, Irak, Liban, Egypte, Palestine).

” Harka ” de Lotfy Nathan et ” Sous les figues ” d’Erige Sehiri sont au programme de la section ” Rendez-vous franco-arabe ” qui présentent 7 coproductions franco-arabes représentant la Tunisie (2), l’Algérie (2), le Liban et la Syrie en plus d’un film français.

Organisé sous l’égide de la Royal Film Commission (RFC, Jordanie) et présidé par la princesse Rym Ali, le Festival international du film d’Amman, Awal Film constitue une vitrine pour les premiers films arabes et internationaux.

Aux “Amman Film Industry Days” (AFID), le festival prévoit des masterclasses, des séminaires et des rencontres-débats avec les réalisateurs et les professionnels du film.

