Equivalence des diplômes universitaires : Dépôt des demandes à partir du 1er août 2023

Le dépôt des demandes d’équivalence des diplômes universitaires accordés par des établissements étrangers ou tunisiens privés, est prévu à partir du 1er août 2023, annonce le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les étudiants sont tenus de remplir le formulaire électronique à travers le portail de dépôt des demandes d’équivalence, puis d’imprimer le formulaire dûment rempli, et le joindre aux documents demandés pour le dossier d’équivalence pour l’envoyer par la suite, par voie postale, à la direction générale de l’enseignement supérieur, tout en précisant le nom et le prénom, le diplôme objet d’équivalence et la spécialité, précise le ministère dans un communiqué rendu public.

Tekiano avec communiqué