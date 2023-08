Ahmed Hafnaoui a été sacré champion du monde des 1500 m nage libre (nl) lors des Mondiaux 2023 de Fukuoka au Japon, dimanche 30 juillet 2023 et a battu le record de la compétition! Le nageur Tunisien a créé l’exploit pour la deuxième fois de suite après sa médaille d’or au 800 m nl et sa médaille d’argent du 400 m nl.

Le champion tunisien a terminé la course avec un temps de 14:31.54 devançant légèrement l’Américain Bobby Finke (14:31.59), juste cinq centièmes séparent les deux champions de natation. L’Australien Samuel Short complète le podium avec un temps de 14:37.28.

“Bobby m’a poussé et je savais qu’il avait un finish plus rapide. J’ai essayé d’améliorer mes 100 derniers mètres et ça a marché”, a-t-il déclaré à Olympics.com après sa course. Le média souligne que le compatriote de Hafnaoui, légende de la natation Oussama Mellouli, deux fois médaillé d’or aux JO et notamment en 1500 m nage libre à Londres 2012, n’avait pas fait mieux (14 min 37 s 28 lors des Mondiaux de Rome 2009).

Le temps de Hafnaoui a frôlé le record du monde détenu par le Chinois Sun Yang depuis les Jeux olympiques de Londres en 2012 (14 min 31 sec 02). Il s’est même emparé du record de la compétition sur 1 500 m nage libre et le record d’Afrique. Retour en vidéo sur ce finish incroyable aux championnats du monde de natation au Japon signé Ahmed Ayoub Hafnaoui :

A tout juste 20 ans, le champion olympique et mondial tunisien, Ahmed Ayoub Hafnaoui trace sa route doucement mais surement vers les jeux olympiques de Paris 2024.

I.D.