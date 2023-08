GOMYCODE célèbre son 5ème anniversaire d’excellence en éducation numérique. Depuis sa fondation en 2018, GOMYCODE s’est imposé comme une référence dans le domaine de l’apprentissage technologique, offrant des opportunités d’apprentissage innovantes et transformant la vie de plus de 30 000 apprenants répartis dans 9 pays et 40 villes.

Au cours des cinq dernières années, GOMYCODE a parcouru un chemin remarquable, devenant rapidement un acteur majeur de l’éducation numérique. En 2018, GOMYCODE a ouvert ses portes dans trois endroits différents : LAC 1, Sousse et Sfax. En 2019, GOMYCODE a réalisé une levée de fonds seed de 800 000 $. Ensuite, en 2020, GOMYCODE a étendu son rayonnement à l’international en commençant par huit pays : l’Algérie, le Liban, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Égypte et le Bahreïn. En 2022, GOMYCODE a réussi une levée de fonds série A de 8 millions de dollars. En 2023, GOMYCODE a ouvert 30 nouveaux espaces de formation et a inauguré ses premières implantations au Kenya et en Jordanie. La plateforme a permis à des étudiants, des professionnels et des entrepreneurs d’accéder à des programmes de formation de pointe, couvrant divers domaines tels que le développement web, l’intelligence artificielle, l’entrepreneuriat, et bien plus encore.

GOMYCODE ne se limite pas à une simple plateforme d’apprentissage ; c’est une communauté florissante de passionnés de technologie et de créateurs. Au cours de ces cinq années, la communauté de GOMYCODE a connu une croissance exponentielle, rassemblant des individus de différents horizons, partageant leur passion pour la technologie et collaborant sur des projets innovants. Cette communauté conviviale a favorisé la création et le développement durable d’un environnement stimulant où chacun peut s’épanouir et élargir ses compétences.

Cinq années d’impact :

Depuis sa création, l’entreprise ambitieuse a formé plus de 30 000 apprenants, leur permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour relever les défis du monde numérique en constante évolution. La mission de GOMYCODE est de rendre l’éducation technologique accessible à tous, et ce 5ème anniversaire marque une étape significative dans cette quête continue. L’organisation est fière de voir ses anciens apprenants réussir dans leurs carrières et de contribuer positivement à l’avenir de l’industrie technologique.

Pour marquer cet événement spécial, GOMYCODE organisera un moment convivial sur invitation afin de célébrer cette étape significative.

Paroles du Co-fondateur :

« Nous célébrons avec fierté notre 5ème anniversaire chez GOMYCODE, et je suis honoré de voir comment notre vision est devenue réalité au cours de ces cinq dernières années. Nous avons réussi à nous imposer comme le leader de l’éducation numérique grâce à notre engagement envers une formation continue et professionnelle. Actuellement, nous comptons plus de 1000 enseignants et 1700 chaires dévoués qui contribuent à faire de GOMYCODE un modèle de centre de formation dans chaque ville africaine où nous sommes présents. La formation continue et professionnelle est une solution validée par le marché depuis des décennies. Dans chaque ville africaine en plein essor, vous trouverez un modèle de centre de formation. Notre conviction est que les expériences de formation flexibles occuperont une place de plus en plus importante sur le marché mondial de l’éducation Nous sommes impatients de continuer à développer notre communauté et à inspirer les esprits créatifs de demain », a déclaré impatients de continuer à développer notre communauté et à inspirer les esprits créatifs de demain », a déclaré Yahiya Bouhlel Co-Fondateur de GOMYCODE.

