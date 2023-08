L’incubateur Lab’ess accompagne 9 Projets à Impact au service des villes durables. L’accélérateur d’innovation sociale Lab’ess continue son engagement auprès de l’entreprenariat social tunisien avec le lancement de la 11e promotion de son incubateur. Ce sont donc 9 nouveaux porteur.e.s de projet à impact qui ont démarré ce mois-ci l’accompagnement par le Lab’ess.

Sur une période de quatre mois, Lab’ess accompagne, forme et finance des porteurs de projets innovants qui apportent des réponses viables à des problèmes environnementaux et sociaux urbains.

Ainsi, c’est une formation d’une valeur de 25 000 euros qu’offre le Lab’ess à chaque porteur de projet, grâce au soutien de plusieurs bailleurs engagés pour l’impact social. Ce dispositif d’accompagnement complet profite en effet de l’appui de l’Agence Française de Développement et du projet Innov’i – EU4Innovation, d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.

Lancé le 9 juin dernier, l’appel à candidature pour la sélection de sa 11e promotion a su mobiliser les foules : au total ce sont plus de 140 porteur.e.s de projet qui ont postulé pour rejoindre l’incubateur. Après l’étape des entretiens individuels, 9 projets ont finalement été sélectionnés pour intégrer cette nouvelle promotion. Des projets à impact social et/ou environnemental qui sauront faire rayonner l’économie et l’innovation au service des villes de demain !

Découvrez les 9 startups Tunisiennes de la 11ème promotion de Lab’ess:

BE-SIYESSAH : est une plateforme numérique innovante, créant un espace sûr et inclusif pour les communautés marginalisées de la région MENA et de l’Afrique du Nord. Le projet vise à favoriser leur intégration sociale et leur participation à la vie publique.

SYNDIC DIGITAL : consiste à révolutionner la gestion des copropriétés en Tunisie à travers des outils digitaux et technologiques qui permettent une gestion plus efficace et transparente des ressources humaines, financières et énergétiques.

TROCLUB : est un club de troc s’inscrivant dans une logique d’économie 100 % circulaire, structuré autour d’un espace convivial de troc et de loisir et d’une intelligence artificielle pour la valorisation des produits troqués.

MEDIWAVE : conçoit et développe des stérilisateurs UVC connectés et contrôlés par une application mobile, ainsi qu’une plateforme de télémédecine et de thérapie via la réalité virtuelle.

BRINNOVAT : produit des briques écologiques recyclables permettant de rentabiliser les constructions sur le long terme, selon leurs qualités environnementales et leurs performances énergétiques.

AGUA DE SOL : consiste à produire de l’eau douce à partir de l’air atmosphérique et du soleil.

SUPER SENSES : application mobile qui permet la détection des déchets et facilite l’organisation logistique de la collecte, permettant aux institutions publiques de générer des revenus via le traitement des déchets.

SIMARL : propose d’appuyer le désengorgement des tribunaux étatiques en résolvant des litiges par la médiation de conflit et l’arbitrage en ligne.

MYCELIA : crée des produits durables à base de mycélium (racine des champignons) tels que des emballages, textiles et matériaux de construction, offrant ainsi des alternatives biodégradables, renouvelables et respectueuses de l’environnement.

Tekiano avec communiqué