La French Tech Tunis choisie parmi 85 projets pour recevoir le French Tech Community Fund 2023-2024

La French Tech Tunis a été choisie parmi les 85 projets sélectionnés pour recevoir le French Tech Community Fund 2023-2024. Lancé en 2019, le French Tech Community Fund, financé cette année à hauteur de 1,5 million d’euros par l’État français, permet d’assurer un soutien renforcé à une grande variété de projets mis en place par les Capitales et Communautés French Tech qui, par leurs actions, font vivre l’écosystème et contribuent pleinement au développement des start-up françaises, en France et à l’international.

La French Tech Tunis a été retenue pour son projet répondant aux différents thématiques proposés par l’appel à projet du Community Funds 2023-2024 en concordance avec sa mission prioritaire d’assurer une croissance de l’écosystème tunisien et français et de contribuer au dynamisme de l’économie dans son ensemble.

Pour cette année 2023-2024, ce soutien a été recentré sur le réseau des Capitales et Communautés French Tech. Cet appel à projets de la Mission French Tech vise à soutenir financièrement les initiatives menées par les Capitales et Communautés French Tech, des groupes d’entrepreneurs et d’entrepreneuses labellisés par l’Etat.

Les 85 projets retenus œuvrent tous en faveur des priorités définies par la Mission French Tech telles que : la parité et la diversité, l’attractivité des talents ou encore la transition écologique. Et pour marquer les 10 années d’existence de la Mission French Tech en 2023, des actions spécifiques seront organisées à travers le monde.

Pour cette 5ème édition, le French Tech Community Fund 2023-2024 se décline en 3 volets :

permettant le soutien aux projets des Communautés French Tech de l’Hexagone, Un volet international permettant le soutien aux projets des Communautés French Tech à l’international,

permettant le soutien aux projets des Communautés French Tech à l’international, Un volet spécial “Semaine des 10 ans de la French Tech” : les projets sélectionnés contribueront à faire découvrir l’écosystème à de nouveaux publics, notamment la jeune génération. Ils seront également l’occasion de débattre des enjeux essentiels et des actions engagées depuis 10 ans par la Mission French Tech et de se projeter sur les 10 prochaines années. Afin de permettre à un plus grand nombre d’acteurs et d’organisations de porter des initiatives dans le cadre de l’anniversaire des 10 ans de la French Tech, une démarche de labellisation d’événements a été ouverte. Celle-ci est accessible via le site de la Mission French Tech aux associations, fondations, entreprises, établissements de formation et organisations publiques qui souhaitent participer à cette célébration.

Tekiano avec communiqué