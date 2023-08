FIC 2023 : Connexion parfaite entre le célèbre chanteur britannique Rag’n’Bone Man et son public

Pour son premier spectacle en Tunisie, le célèbre chanteur soul britannique ” Rag’n’Bone Man ” au look original, barbu et tatoué, et sa voix rauque et puissante s’est produit mardi soir, sur la scène l’amphithéâtre romain de Carthage.

Les mélomanes amateurs de son univers musical, entre blues, soul et hip-hop, et traduisant des émotions assez fortes et profondes, ont été assez nombreux à ce spectacle présenté dans le cadre de la 57ème édition du festival international de Carthage.

Tout au long du spectacle, Rag’n’Bone Man n’a pas cessé d’exprimer sa joie de se produire à Carthage et sa grande satisfaction de la forte affluence du public qui l’avait vraiment surpris et ému en même temps, surtout qu’il est à son premier concert en Tunisie et dans toute l’Afrique.

La parfaite connexion entre artiste, musiciens et choristes

De 22h à minuit, l’auteur-compositeur-interprète britannique a émerveillé l’audience en la faisant vivre des moments intenses entre musique et partage spontané, après ou/et avant chaque chanson. Sa prestation durant laquelle il n’a cessé d’interagir avec son public et de présenter les circonstances derrière chaque chanson, était assez remarquable et agréable.

La connexion était parfaite entre Rory Graham, alias Rag’n’Bone Man, ses musiciens et les trois choristes femmes qui l’accompagnent dans cette belle performance au cours de laquelle il a interprété 18 titres dont Human, un tube planétaire qui a fait sa réputation, et Skin dans lequel il dénonce la guerre et ses horreurs-, ainsi que d’autres comme Crossfire, Giant, Perfume, Anywhere From Here …

L’artiste de 38 propose des chansons qui sont le plus souvent inspirées de sa propre vision de l’univers, de son expérience et de sa vie ayant connu des étapes assez marquantes, à l’instar de ” Talking to myself ” écrite juste après sa rupture la mère de son fils. Fireflies est une chanson de son deuxième album Life By Misadventure qui est dédiée à son fils (Reuben).

L’artiste de blues et de soul n’hésite pas à étaler ses moments de faiblesse et ses déceptions à travers des tubes qui introduisent son public dans ses états d’âmes mais où chacun peut aussi s’y identifier. Pour cet ancien soignant originaire de la ville d’Uckfield (Sussex), la musique est assez vitale dans un monde le plus souvent injuste. Dans l’une de ses précédentes interviews, il a déclaré ” la musique m’a sauvé la vie”…

A priori rien ne le disposait à une carrière internationale. Le grand changement avait été en 2017 et la sortie de son album Humain qui lui avait valu de remporter le très convoité Brit’s Critics Choice Award, -l’équivalent britannique des Grammy Awards qui est une récompense musicale annuelle décernée aux meilleurs artistes populaires.

Rag’n’Bone Man a connu la célébrité assez tardivement puisqu’il avait la trentaine quand il s’est fait connaitre dans le monde entier. A ses débuts, il était avec le collectif rap underground ” Rum Committee ” en tant que vocaliste. Peu avant le succès de Human, il avait sorti en 2014 son EP “Wolves ” d’où la presse spécialisée avait commencé à parler de lui en tant que voix montante.

Rag’n’Bone Man parmi d’autres artistes anglais à Carthage

Rag’n’Bone Man est parmi plusieurs artistes anglais qui se sont produits en Tunisie et dans le cadre du festival international de Carthage, ce rendez-vous annuel ouvert à tous les artistes, les genres et styles musicaux issus du monde entier.

Durant les deux dernières décennies, Carthage avait accueilli de grands artistes anglais comme Joe Cocker (2004), Sting (2012) et Charlie Winston (2015) ou encore la belle Irlandaise Sinéad O’Connor à Jazz à Carthage en 2013. L’auteure du célèbre tube Nothing compares 2 U, connue pour comme étant l’une des artistes anticonformistes est décédée le 26 juillet à seulement 56 ans.

Mourad Mathahri, entrepreneur de spectacle et producteur, est derrière la programmation de Rag’n Bone Man à Carthage. Contacté par l’agence TAP, le patron de Scoop Organisation et fondateur du festival Jazz à Carthage, a déclaré avoir entrepris les démarches pour le ramener à Carthage.

Sélectionné suite à un appel à projets du ministère des Affaires Culturelles, ce spécialiste et fin connaisseur de la scène musicale internationale était rentré en contact direct avec l’agent international de l’artiste pour fixer la date et toutes les étapes suivantes en prévision du spectacle.

L’artiste anglais est venu en Tunisie à la tête d’une équipe de 21 personnes dont des musiciens, des choristes et des techniciens. Son rôle est de régler les conditions techniques et d’hébergement de l’artiste et toute son équipe et de veiller au moindre détail jusqu’à s’assurer de leur retour dans les meilleures conditions et avec leur matériel.