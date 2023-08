Tunisie – Classes préparatoires : Démarrage de l’inscription à distance des élèves

L’inscription à distance des élèves des classes préparatoires (natifs de 2018) dans les écoles publiques et privées, les jardins d’enfants et les écoles coraniques autorisées démarre demain mardi 15 aout 2023 selon un communiqué conjoint publié lundi par les ministères de l’éducation, de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et des affaires religieuses.

Selon le même communiqué l’inscription sera effectuée à partir d’aujourd’hui 15 août 2023 à midi et se poursuivra jusqu’au 5 septembre 2023.

Le site pour effectuer l’inscription en ligne www.preparatoire.education.tn