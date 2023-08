La FTF appelle a relancer la la Diffusion des Matchs de la Ligue 1 à la Télévision Tunisienne. En effet, la Fédération tunisienne de football a appelé, dans une correspondance adressée à l’établissement de la Télévision Tunisienne, à commencer à diffuser les matchs du championnat de Ligue 1 du football professionnel (saison 2023-2024).

La FTF précise qu’elle souhaite permettre aux supporters de suivre les rencontres à la télé tunisienne comme ce fut le cas durant des décennies et par souci de pérenniser le partenariat historique qui lie les deux parties.

Dans un communiqué publié mercredi sur sa page officielle Facebook et dont nous partageons avec vous le texte ci dessous, la FTF a indiqué qu’elle avait accepté, il y a environ un an, l’offre annuelle présentée par la Télévision Nationale la saison dernière en vue d’acquérir les droits de diffusion des matchs du championnat tunisien de Football, de la coupe et des rencontres de la sélection nationale.



Cependant, la Télévision nationale n’a pas honoré son engagement malgré l’approbation de la FTF. Par conséquent, les passionnés de sport n’ont pas eu la possibilité de suivre les matchs sur la chaîne nationale, dont les ressources proviennent principalement de la subvention de l’État et de la contribution des abonnés au réseau d’électricité et de gaz”, a rappelé la FTF.

La fédération ajoute que les rencontres proposées par la télévision tunisienne restent toujours à sa disposition, l’invitant à commencer par les matchs du championnat de la Ligue 1.

La FTF confirme que, même si la télévision n’a pas réglé ses dettes accumulées de 10,5 millions de dinars pour la période de 2019 à 2022 et n’a pas respecté son engagement financier de 4,7 millions de dinars pour la saison 2022-2023, elle ne conditionnera pas actuellement la reprise de la diffusion des matches au règlement de ces dettes.

Tekiano