Série Galaxy Tab S9 : Une Révolution dans l’Expérience des Tablettes Haut de Gamme

Samsung a dévoilé sa nouvelle série Galaxy Tab S9, une gamme de produits haut de gamme qui révolutionne le marché des tablettes et établit de nouvelles normes en matière d’expérience visuelle immersive et de liberté créative.

Les modèles Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra offrent des écrans Dynamic AMOLED 2X qui offrent une expérience de visionnage et de divertissement à couper le souffle, propulsée par la puissance du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy. Le stylet S Pen certifié IP68 inclus permet aux utilisateurs de donner vie à leurs idées de manière fluide. C’est la première série Galaxy Tab S à bénéficier d’une classification IP68, offrant aux utilisateurs la possibilité de laisser libre cours à leur créativité à l’intérieur comme à l’extérieur.

Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belux, a souligné : “Il n’y a, à ce jour, aucune tablette telle que la Galaxy Tab S9 sur le marché. Elle change véritablement la donne dans sa catégorie et est la première de son genre à réunir dans un design haut de gamme complet tout ce que nous apprécions dans une tablette.”

Les écrans Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces de la Galaxy Tab S9 Ultra offrent une expérience visuelle immersive pour les jeux et la visualisation de vidéos. La technologie HDR10+ optimise la tonalité scène par scène avec une gamme étendue de couleurs et de luminosités. Le taux de rafraîchissement dynamique ajuste automatiquement entre 60 et 120 Hz pour un affichage fluide tout en préservant l’efficacité de la batterie. Eye Comfort réduit la fatigue oculaire en diminuant la lumière bleue de plus de 70 %. Le format d’image 16:10 permet de profiter de programmes télévisés et de films avec leur format d’origine.

La série Galaxy Tab S9 propose également une expérience audio immersive grâce aux haut-parleurs quadruples 20 % plus grands, au son AKG et au Dolby Atmos. La technologie Vision Booster ajuste automatiquement la luminosité pour une visualisation optimale en extérieur. Le Smart Book Cover permet un visionnage mains libres en mode portrait ou paysage.

Équipée du processeur Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, la série Galaxy Tab S9 offre des performances puissantes pour le streaming, les jeux et le montage vidéo. Elle dispose également d’une dissipation thermique bidirectionnelle pour des performances optimales lors d’une utilisation prolongée. Chaque Galaxy Tab S9 est livrée avec le Galaxy S Pen, certifié IP68 pour résister à l’eau et à la poussière. La fonction Multi Window permet d’afficher jusqu’à 3 applications en même temps, favorisant la productivité et la créativité spontanées.

La série Galaxy Tab S9 s’intègre parfaitement à l’écosystème Galaxy, offrant une expérience utilisateur transparente. Les matériaux recyclés sont largement utilisés dans la conception de ces tablettes, démontrant l’engagement de Samsung envers l’environnement.

La nouvelle série de tablettes Samsung est disponible en précommande à partir du 26 juillet 2023 et sera largement disponible à partir du 7 août. Elle est proposée en deux coloris et trois tailles différentes, bénéficiant de mises à jour logicielles et de sécurité sur plusieurs générations.

Tekiano avec communiqué

