Le Village SOS Gammarth inaugure le complexe scientifique et culturel “Cheikh Othman Battikh”. L’association tunisienne des villages SOS- Tunisie a organisé en partenariat avec le Rotary club Tunis- Médina une conférence de presse consacrée à la présentation de ce nouveau complexe scientifique et culturel qui a été crée au sein de ce village portant le nom de Cheikh Othman Battikh.

La présidente de la commission des œuvres caritatives au Rotary club Karima Battikh a souligné au cours de cette conférence de presse que ce projet a pour objectif de rendre hommage à l’ancien Mufti de la république cheikh Othman Battikh, le premier qui avait décidé de faire bénéficier les SOS villages d’enfants Tunisie de la zakat de Aid El Fitr.

Karima Battikh a indiqué dans une déclaration à la TAP que ce nouveau complexe à vocation culturelle et scientifique offre une formation aux enfants du village SOS et aux décrocheurs scolaires dans la ville de Gammarth et les régions avoisinantes dans plusieurs spécialités à savoir: la robotique, l’informatique et la création cinématographique toutes tranches d’âges confondues, précisant que les activités de ce complexe démarreront à partir du mois d’octobre prochain.

Elle a affirmé que ce complexe comprend plusieurs salles dont la salle d’expression corporelle, de sport, de yoga, de théâtre, de projections de films et une bibliothèque. Des sessions de formation et des clubs pour les enfants et les jeunes sont également prévus.

“Ce projet scientifique et culturel vise à renforcer les capacités des jeunes et à faciliter leur insertion dans le marché de l’emploi” a-t-elle ajouté.

A cette occasion, elle a relevé que les jeunes souhaitant bénéficier des services de ce complexe peuvent s’adresser au village SOS Gammarth ou contacter le Rotary club.