HUAWEI Band 8 : Le bracelet tendance pour votre bien-être quotidien, disponible en Tunisie

HUAWEI Band 8, le bracelet tendance pour votre bien-être quotidien, est disponible en Tunisie. Huawei a lancé récemment le dernier bracelet intelligent, le HUAWEI Band 8, qui apporte la nouvelle génération de design fin et léger, un suivi complet de la santé, des fonctions de fitness polyvalentes, une autonomie de batterie allant jusqu’à 2 semaines, et des capacités intelligentes aux poignets des utilisateurs.

Le HUAWEI Band 8 est disponible sur le site officiel de Huawei et chez les détaillants en Tunisie. Il est disponible en quatre couleurs : Midnight Black, Sakura Pink, Emerald Green et Vibrant Orange.

Confortable, fin, léger et à la mode

Les wearables intelligents ont toujours été plébiscités par les utilisateurs pour leur légèreté et leur confort d’utilisation, ainsi que pour leurs fonctionnalités riches et pratiques. Le HUAWEI Band 8 apporte aux utilisateurs le plus fin et le plus léger des wearables intelligents avec une épaisseur de seulement 8,99 mm. Pesant seulement 14g, le HUAWEI Band 8 est également équipé d’un grand écran AMOLED de 1,47 pouces avec une résolution de 368 x 194 et un rapport écran/corps de 65% pour une meilleure expérience visuelle, des bords ultra-fins et un écran en verre incurvé de haute qualité 2.5D avec une plaque de couverture en verre CG incurvé, apportant une expérience visuelle complète et dynamique dans un petit paquet.

HUAWEI TruSleep™

Le HUAWEI Band 8 est également équipé de la technologie de surveillance du sommeil HUAWEI TruSleep™ 3.0. Par rapport au produit de la génération précédente, la précision de l’algorithme du HUAWEI Band 8 a été améliorée de 10 % et il peut enregistrer avec précision les données relatives au sommeil telles que l’endormissement, le réveil et la durée du sommeil. Il peut également enregistrer avec précision les siestes au bureau ou dans la salle d’étude, afin de ne rater aucune occasion de dormir.

Jusqu’à 2 semaines d’autonomie

Le HUAWEI Band 8 offre jusqu’à 14 jours d’autonomie, jusqu’à 9 jours en utilisation normale et jusqu’à 3 jours en mode AOD. Il prend en charge la charge rapide, ce qui vous permet de l’utiliser pendant deux jours avec seulement cinq minutes de charge et de le recharger complètement en seulement 45 minutes. L’autonomie élevée de la batterie vous offre une protection durable de vos soins de santé.

Gestion professionnelle de la santé et séances d’entraînement à base scientifique

Le HUAWEI Band 8 est livré avec un large éventail de fonctionnalités pour aider les utilisateurs à rester au top de leurs objectifs de santé et de fitness. Grâce aux capteurs avancés HUAWEI TruSeen™ 5.0 mis à jour, le smart band est capable de surveiller des données biométriques clés, comme la précision améliorée du suivi de la fréquence cardiaque de 10% par rapport à la génération précédente. Grâce à la technologie de traitement du signal HiFi-Encoder, des données plus précises peuvent être entrées dans le réseau neuronal, améliorant ainsi la précision globale du suivi de la fréquence cardiaque sur le HUAWEI Band 8. Grâce à la technologie de surveillance de la fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen™ 5.0, le HUAWEI Band 8 prend également en charge la surveillance continue de l’oxygène dans le sang, du sommeil et du stress.

Le HUAWEI Band 8 apporte également un système d’entraînement basé sur la science avec l’algorithme HUAWEI TruSport™ auto-développé, fournissant aux utilisateurs des données de course complètes et professionnelles, notamment l’allure, la fréquence cardiaque et la distance de course. L’algorithme évalue également la charge d’entraînement du coureur, la pression d’entraînement aérobie/anaérobie, le temps de récupération et l’indice d’aptitude à la course (RAI). En outre, le HUAWEI Band 8 est un excellent compagnon d’entraînement pour ceux qui aiment les sports d’intérieur et d’extérieur. Avec 100 modes d’entraînement, dont la course à pied, le cyclisme, la natation et le saut à la corde, il offre un soutien complet pour les sports courants.

Le HUAWEI Band 8 : la commodité au bout des doigts

Le HUAWEI Band 8 est le premier bracelet intelligent de Huawei à intégrer l’assistant intelligent HUAWEI Assistant-TODAY. En glissant le doigt dans l’assistant HUAWEI TODAY de votre bracelet, vous pouvez consulter la météo, contrôler la musique, régler des minuteries, des chronomètres et bien plus encore. Il offre également des fonctions intelligentes améliorées telles que la lecture de musique, l’obturateur à distance, les rappels (messages texte, applications sociales), les réponses rapides aux messages, la météo, le réveil, le chronomètre, la minuterie, la lampe de poche, la fonction “Trouver mon téléphone”, l’assistant vocal, etc. Il prend également en charge les réponses rapides aux messages avec du texte et des emojis, ainsi qu’avec des applications telles que l’application Message native et des applications de messagerie tierces.

Pour s’adapter à votre style au quotidien, le HUAWEI Band 8 est livré avec plus de 10 000 cadrans de montre exquis disponibles via HUAWEI Thèmes, faisant de chaque jour un départ frais et énergique. Les utilisateurs peuvent choisir parmi 6 nouveaux cadrans de montre, dont Figure 8, Frosted, Frisbee, Magic Balloons, SuperWatch, ainsi que les cadrans de montre Style.

