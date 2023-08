Nouveau variant du Covid : Hechmi Louzir rassure

Un nouveau variant du Covid dénommé “Eris” est apparu dans le monde et le nombre de contaminations est en augmentation. Hechmi Louzir, directeur de l’Institut Pasteur et membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, est intervenu dans l’émission “Ahla Sbeh” sur la radio Mosaique Fm pour rassurer les auditeurs.

Il explique que le nombre de cas de personnes infectées par le variant Eris est en augmentation mais sans danger, par rapport aux autres variants, évoquant un faible taux de cas de contaminations dont l’état de santé a nécessité une hospitalisation.

Les personnes âgées souffrant de maladies chroniques et les personnes à immunité réduite sont particulièrement vulnérables et doivent refaire leur vaccination contre le covid-19 en plus du vaccin contre la grippe saisonnière.

Hechmi Louzir ajoute que plusieurs asymptomatiques ont été enregistrés et appelé les citoyens à ne pas paniquer, car la situation n’est pas dangereuse et ne nécessite pas de mesures exceptionnelles.

