Interference, International Light Art Project Tunis, est de retour pour illuminer la ville de Tunis et sa médina à nouveau en 2023 à partir du 23 août jusqu’au 02 septembre. Plusieurs projets artistiques seront présentés par un groupe d’artistes tunisiens et internationaux à Dar Ben Achour et d’autres espaces offrant des expositions collectives ouvertes au public.

Le projet estival d’Interference vise cette année à sensibiliser aux défis continus de la crise de l’eau et à ses enjeux écologiques, technologiques et socioculturels à travers les moyens de l’art contemporain.

Il se compose d’une série de discussions et d’un programme d’expositions, tous deux ayant lieu dans la Médina de Tunis. Les artistes sont invités à présenter de nouvelles expérimentations artistiques reflétant l’utilisation de la lumière et de l’eau en tant que médiums et matériaux artistiques.

Du dessin à la peinture numérique, en passant par la vidéo et l’installation, une variété de médiums et de disciplines traduiront des idées et des notions sur l’eau, métamorphosant le site historique de Dar Ben Achour en un espace d’échange entre l’artiste et le public, la mémoire et l’imaginaire, le tout se manifestant sous des formes visuelles éphémères, suffisamment tangibles pour susciter des conversations, assez abstraites pour ne pas dicter le discours.

Programme d’INTERFÉRENCES 2023 à Dar Ben Achour, Palais Kheireddine et les espace public dans la Médina de Tunis:

23 – 26 AOÛT 2023, laboratoire sur les enjeux de l’eau : Recherche collective sur les sujets liés à l’eau avec des conférences, des expérimentations et des visites sur site

27 – 30 AOÛT 2023, laboratoire sur les enjeux artistiques : Recherche collective sur les défis futurs des projets artistiques publics avec des conférences, des groupes de travail et des tables rondes

31 AOÛT – 2 SEP 2023, expositions: Seront exposés les projets artistiques actuels et futurs des artistes participants.

A noter qu’Interferance se déplacera par la suite à Djerba les 8 et 9 septembre 2023 pour présenter les oeuvres et interagir avec le public de l’île.

Pour plus d’informations sur les projets artistiques qui seront présentés et les artistes conviés, rendez vous sur le site intunis.net .

I.D.