Météo en Tunisie : Légère hausse des températures et pluies locales sur le sud

La Météo en Tunisie est caractérisée par une légère hausse des températures et des pluies locales sur le sud. Le temps sera marqué par des pluies locales mercredi 23 août 2023 sur le sud-Est puis des nuages passagers couvriront le ciel sur la plupart des régions, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Ces nuages seront progressivement intenses l’après-midi sur les régions ouest avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies parfois denses avec des chutes locales de grêle. Ces précipitations concerneront localement les régions Est.

Les températures maximales oscilleront entre 30 et 36 degrés près des côtes, dans le sud Est et sur les hauteurs et varieront entre 35 et 39 degrés ailleurs.

Le vent soufflera faible à modéré sur la plupart des régions et la mer sera agitée à peu agitée.