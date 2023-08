La manifestation Les Nuits du Musée à Sousse de retour du 26 au 31 août 2023, Programme

La manifestation Les Nuits du Musée à Sousse est prévue pour sa 11ème édition du 26 au 31 août 2023 à l’esplanade du musée de Sousse et prévoit six spectacles musicaux pour les visiteurs estivaliers.

Les “Nuits du Musée de Sousse”, est un rendez-vous culturel et artistique annuel organisé par l’agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) qui tente de valoriser et promouvoir davantage la Médina de Sousse, classée patrimoine mondial depuis 1988. Il s’agit d’encourager la visite de ses monuments historiques, en étant des espaces distinctifs capables d’accueillir des manifestations artistiques et culturelles.

Son inauguration se fera samedi 26 août 2023 avec le spectacle “Wedaa” proposé par l’artiste Aida Niati et le violoniste soliste Zied Zouari.

La deuxième soirée aura lieu dimanche 27 août 2023 avec le spectacle “Denya” de Dali Chebil et Mohamed Ben Salha.

Lundi 28 août 2023, la star Eya Daghouj, assure le spectacle “Al Naghar”, dont le nom dérive du Sidi “BouMakhlouf” le saint patron de la ville du Kef, distribué par Marwen Zaidi. Le projet”Al Naghar” chante le patrimoine keffois, du Nord-Ouest.

La quatrième soirée des “Nuits du musée de Sousse”, sera animée par le spectacle “Hide and Seek” de Radhi Chawaly qui porte également le titre de son premier album.

Le mercredi 30 août 2023, les mélomanes auront rendez-vous avec une soirée de jazz performée par la bande Autrichienne Candelight Ficus, un groupe qui adopte une philosophie spéciale qui voit la musique comme une “plante à fleurs en développement constant”.

La clôture, prévue le 31 août, sera assurée par le super Star Marwen Ali et l’artiste Mohamed Jbali, accompagnés du groupe Zonn’art dirigé par l’artiste Khaled Kalboussi.

Tous les spectacles commencent tous les soirs, à partir de 21h30 au musée archéologique de Sousse.