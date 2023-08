Le film Ashkal remporte le prix du meilleur long métrage arabe au Amman International Film Festival. Deux films Tunisiens se distinguent cette année il s’agit du film “Ashkal” et le court-métrage “Trinou” primés à la 4e édition d’Amman International Film Festival.

Fortement présent aux trois compétitions officielles et aux jurys, le cinéma tunisien vient de remporter deux prix à la quatrième édition du festival cinématographique international d’Amman (Amman International Film Festival) qui vient de se tenir du 15 au 22 août 2023 à la capitale jordanienne Amman.

Ainsi, le film “Ashkal”, premier long-métrage de Youssef Chebbi, a gagné le grand prix de meilleur long métrage arabe “The Black Iris Award” dans la compétition des films de fiction, alors que le film “Trinou” (Train) de Nejib Kthiri a obtenu le prix du jury de la compétition courts métrages.

Il est à rappeler que cinq films tunisiens ont été sélectionnés dans les trois compétitions officielles du festival : “Ashkal ” de Youssef Chebbi (compétition arabe des longs métrages de fiction), “Je Reviendrai Là-Bas” de Yassine Redissi (compétition arabe des longs-métrages documentaires), “Trinou” de Nejib Kthiri, “Awama” de Mourad Kalai et “Road El Kef “d’Ihsen Kammoun (compétition arabe des courts métrages).

Quatre tunisiens ont été choisis comme membres aux jury du festival qui ambitionne de développer et promouvoir un cinéma arabe qui reflète la créativité de la région : la cinéaste Raja Amari à l’Arab Feature Narrative Film Compétition (LM fiction), l’actrice, réalisatrice et productrice Afef Ben Mahmoud à l’Arab Short Film Competition (CM), Hend Bouhaouala au jury The Fipresci Prize et Mehdi Hmili au jury “Amman Film Industry days”