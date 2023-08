L’Inde pose sa fusée Chandrayaan-3 sur la Lune, un exploit pour le pays le plus peuplé au monde

L’Inde fait atterrir sa fusée Chandrayaan-3 sur la Lune devenant ainsi le quatrième pays dans le monde après les États-Unis, la Chine et la Russie à réussir cet exploit spatial. Chandrayaan signifie “vaisseau lunaire” en sanskrit. Il s’est posé près du pôle Sud lunaire, une zone peu explorée, le 23 août 2023 à 12H30 GMT.

Il s’est écoulé six semaines depuis le lancement de Chandrayaan-3, mais son voyage vers la Lune a été nettement plus prolongé que les missions spatiales américaines habitées Apollo des années 1960 et 1970, qui avaient atteint leur destination en quelques jours seulement.

La puissance de la fusée indienne est considérablement inférieure à celle de la Saturn V, la fusée emblématique du programme lunaire américain. Dans le but de gagner en vitesse, Chandrayaan-3 a dû réaliser cinq à six orbites elliptiques autour de la Terre. Après cette phase, la sonde a été dirigée vers une trajectoire lunaire d’une durée d’un mois.

Une mission historique lancée par le pays le plus peuplé sur terre dont les habitants ont pu suivre cet exploit en direct puisque l’événement était relayé sur le web sur la chaine Youtube de l’Organisation indienne pour la recherche spatiale ISRO Official.

Tekiano