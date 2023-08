Twiza Fest 2023 , session Rim Hamrouni, à Raoued du 27 août au 1er septembre 2023

Twiza Fest 2023, le Festival des arts amateurs à Raoued, est organisé pour sa 3ème édition du 27 août jusqu’au 1er septembre 2023. Cette édition baptisée session Rim Hamrouni, rend hommage à l’engagement de l’artiste qui nous a récemment quitté, dans la scène culturelle et sociale.

Twiza Fest, est organisé par El Mouvma Organization formée par un groupe de jeunes activistes, associations et mouvements de la région de Raoued et présidé par un jeune de Raoued, Oussema Dhahri.

Au bord de la plage de Raoued, divers spectacles de musique, théâtre, cinéma, peinture et slam seront au programme des journées à thème où des projections de films notamment de la compétition officielle se déroulent tout au long de la manifestation.

Un espace sera consacré aux ateliers d’exposition pour les femmes artisanes, aux rencontres et débats animés par un nombre d’experts et de spécialistes sur les droits humains, les questions environnementales, la cohabitation, la lutte contre le racisme et la violence.

Cette édition, dont la présidente d’honneur est une figure active dans le tissu associatif tunisien, Chiraz Laatiri, (ancienne ministre des Affaires culturelles), a reçu 252 demandes de participation de différents gouvernorats du pays.

Ayant pour slogan “Les marginaux aussi ont droit à la culture” la première journée sera marquée par une conférence ayant pour thème “La censure un obstacle ou un stimulant pour la création et la créativité ?”. Le concert d’ouverture sera aux couleurs du freestyle avec le rappeur Empire.

La journée du 28 août intitulée “Journée d’intégration à travers le sport” sera réservée à divers ateliers de travaux manuels et d’initiation d’enfants aux fondements de la coexistence pacifique et de la lutte contre la violence.

La championne Rim Bousselmi sera présente pour animer l’atelier “Sport pour tous” ouvert au large public avant de poursuivre avec une séance de brainstoarming destinée aux jeunes dans le cadre du programme inclusif et innovant TACIR (Talents-Arts-Créativité-Inclusion-Recherche) lancé par l’association Amavi (Association du multimédia et de l’audiovisuel) et soutenu par la Division de la coopération internationale Suisse.

Au programme de la “Journée de lutte contre la discrimination et la violence” (29 août) figurent des ateliers de sensibilisation et des points d’information sur le rejet du racisme et de la violence, sur les droits des catégories vulnérables à Raoued ainsi que des activités artistiques destinées aux migrants en provenance des pays de l’Afrique subsaharienne. Cette journée prévoit également un atelier sur les techniques de l’art du graffiti et la réalisation de fresques.

Pour la journée du 30 août baptisée “La journée écologique” les organisateurs ont programmé un atelier à vocation socio-culturelle réunissant des femmes tunisiennes et subsahariennes pour un échange culturel à travers la gastronomie. Des visites sont prévues également à la plage de Raoued et à la “Sebkha” (lac) de Raoued, avec d’enchaîner avec une rencontre débat sur les problèmes environnementaux à Raoued en présence d’experts et d’activistes écologiques.

Une journée “au féminin” celle du 31 août sera consacrée aux femmes agricultrices, avec au menu notamment une exposition, un atelier sur les techniques de graffiti, pochoir, peinture etc.

La journée de clôture le 1er septembre sera marquée par des animations pour enfants, des séances de montage et de création de contenus, une balade dans les profondeurs de la plage de Raoued à bord de chalutiers avant la cérémonie de remise des prix et d’hommages.

Il est à noter que cet événement est organisé notamment avec le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), Rosa Luxemburg Stiftung-Afrique du Nord, Social Accountability association, Nachaz Dissonances et Avocats sans frontières (ASF Tunisie).