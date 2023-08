AIESEC Tunisie organise le meeting international d’étudiants Global village

L’organisation AIESEC Tunisie (section Bardo) organise “Global village”, un meeting international d’étudiants prévu pour samedi 9 septembre 2023 à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis qui se veut un espace d’échange d’idées et des cultures du monde. Des stands d’exposition représentant la richesse culturelle de plusieurs pays seront installés.

Cette journée fait partie d’un événement qui s’étale sur plusieurs jours du 8 au 17 septembre 2023, (à savoir 4 jours dans la capitale Tunis et 3 jours à Zarzis gouvernorat de Médenine) et s’inscrit dans le cadre de la semaine des étudiants internationaux.

L’évènement sera marqué par la participation de plus de 140 étudiants de plusieurs pays et a pour objectif de consolider l’échange d’expériences et d’opportunités de formation offertes par AIESEC dans le cadre du global village.

Tekiano avec TAP