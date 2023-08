AstraZeneca équipe des hôpitaux tunisiens avec 7 salles de nébulisation et 50 nébuliseurs pour la prise en charge des enfants atteints d’asthme. Les nébuliseurs ont été installés dans les salles des hôpitaux tunisiens dans le cadre d’un projet visant l’amélioration de la prise en charge de l’asthme pédiatrique, sachant que l’asthme chez l’enfant et une maladie chronique qui touche entre 3,5 et 4% des enfants en Tunisie.

Ces salles de nébulisation constituent un espace isolé qui permet aux patients de bénéficier des services médicaux et de recevoir les traitements nécessaires. L’espace peut accueillir simultanément entre 7 et 10 patients.

Cette initiative a également pu mettre en place 5 salles de nébulisations dans d’autres grands hôpitaux tunisiens à l’instar de l’hôpital Yasminet de Ben Arous (7 nébuliseurs), l’hôpital Farhat Hached à Sousse ( 6 nébuliseurs) et l’hôpital Hédi Chaker à Sfax (6 nébuliseurs)

Deux autres salles de nébulisation ont été réalisées à l’hôpital de Djerba et l’hôpital de Gabès et sont actuellement totalement opérationnelles.

Selon le président d’AstraZeneca pour le Proche Orient et le Maghreb Sami Scandar, il s’agit de la première mesure réalisée par la société en Tunisie, qui vise à renforcer les prestations des soins d’urgence, en particulier dans les situations de crises d’asthme aigues et l’autres maladies respiratoires.

De son côté, la directrice générale de la société AsraZeneca en Tunisie Leila Mrad a affirmé que ce projet permettra de répondre de manière plus efficace à la prise en charge des cas urgents dans les hôpitaux publics.

Thouraya Kamoun, chef du service pédiatrique de l’hôpital Hédi Chaker, a déclaré : « C’est un grand plaisir pour nous de nous associer à AstraZeneca pour pouvoir desservir la population tunisienne, en particulier les jeunes qui souffrent de maladies respiratoires. Nous attendons avec impatience des collaborations plus fructueuses qui se préoccupent du bien-être des patients. »

Tekiano avec communiqué