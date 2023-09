Ons Jabeur arrache sa victoire et passe au 3ème tour de l’US Open 2023

Ons Jabeur a réussi à battre la jeune tchèque Linda Noskova (18 ans, 41ème mondiale) non sans difficultés et arrache son ticket pour le 3ème tour de l’US Open 2023 dans la soirée du jeudi 31 août 2023.

La tenniswoman Tunisienne, 5ème mondiale, a remporté son match face à Noskova sur un score de 7-6(7), 4-6, 6-3 tout en bénéficiant d’un tie-break au premier set.

FEELING IT 🗣️@Ons_Jabeur withstands a challenge from Noskova, winning through 7-6(7), 4-6, 6-3 as she goes on to face Bouzkova in Round 3!#USOpen pic.twitter.com/6BsiN8Djv7

— wta (@WTA) September 1, 2023