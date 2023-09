L’Ecole polytechnique de Tunisie officiellement accréditée par l’organisme américain ABET

L’Ecole polytechnique de Tunisie (EPT) est officiellement accréditée par l’organisme américain ABET annonce l’Université de Carthage sur sa page officielle. Elle précise que l’accréditation prend effet à partir du 26 juin 2023 et durera dix ans.

L’EPT se trouve la première école d’ingénieurs publique en Tunisie, ayant obtenu cette accréditation précise l’Université de Carthage. L’école privée Medtech, Mediterranean Institute of Technology, avait été accréditée par la Commission d’Accréditation de l’Ingénierie de l’ABET en 2022.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a tenu ce mardi 05 septembre à féliciter l’université de Carthage et à saluer la direction de l’école, son cadre pédagogique et administratif, et l’ensemble du corps enseignant et des étudiants.

ABET est une organisation non gouvernementale qui accrédite les programmes d’enseignement supérieur en sciences appliquées et naturelles, en informatique et en ingénierie.

Tekiano