Ons Jabeur et Iga Swiatek quittent l’aventure Us Open, nouveau classement WTA lundi prochain

Ons Jabeur a été battue par la Chinoise Qinwen Zheng (23ème mondial) sur un score de 6-2, 6-4 lors des 8èmes de finale de l’US Open 2023. La tenniswoman Tunisienne de 29 ans, finaliste à Wimbledon en 2022 et 2023, était souffrante depuis le début du tournoi et a semblé totalement à bout de forces.

La Chinoise de 20 ans tentera cette année d’atteindre le dernier carré en affrontant la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale qui a aisément battu la Russe Daria Kasatkina (14e) 6-1, 6-3, lundi à l’US Open.

La Bélarusse Aryna Sabalenka (25 ans) est déjà assurée de devenir pour la première fois de sa carrière N.1 mondiale à l’issue du tournoi, grâce à la défaite prématurée, en 8es de finale dimanche, de la tenante du titre Iga Swiatek.

Iga Swiatek, tenante du titre, a été éliminée dès les 8es de finale de l’US Open dimanche par la Lettonne Jelena Ostapenko (21e) 3-6, 6-3, 6-1, une défaite qui va également lui coûter sa place de N.1 au classement WTA.

Le nouveau classement WTA sera publié le 11 septembre 2023 au lendemain de la finale de Flushing Meadows.

Tekiano