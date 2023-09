Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront officiellement présentés le 4 octobre 2023 par la firme californienne lors d’une conférence qui devrait également mettre en lumière d’autres produits. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro seraient les Premiers Smartphones à sortir sous Android 14.

Dévoilant quelques caractéristiques techniques, il est prévu que les futurs Pixel 8 et Pixel 8 Pro intègrent le SoC Tensor G3. Concernant l’écran, Le Pixel 8 devrait être équipé d’un écran de 6,2 pouces, tandis que le Pixel 8 Pro pourrait arborer un écran OLED plus large de 6,71 pouces, offrant une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz.

Le Pixel 8 serait doté d’une configuration à double caméra, comprenant un appareil photo principal de 50 MP et un objectif ultra-large de 12 MP. Quant au Pixel 8 Pro, il devrait être pourvu d’un système de triple caméra, comprenant un appareil photo principal de 50 MP avec stabilisation optique de l’image, un capteur ultra-large de 64 MP et un téléobjectif de 48 MP. À l’avant, le téléphone abriterait une caméra selfie de 11 MP équipée d’un capteur Samsung JN1.

Le Pixel 8 renferme une batterie de 4485 mAh. Du côté du Pixel 8 Pro, le smartphone sera équipé d’une batterie de 4950 mAh. L’autonomie devrait donc être supérieure aux versions précédentes.

Les deux nouveaux smartphone de Google bénéficient d’une certification IP68, les rendant résistants à l’eau et à la poussière. Leur construction comprend un châssis en aluminium, associé à des panneaux avant et arrière en verre.

Google dévoilera en plus de ces smartphones, la tant attendue Pixel Watch 2, qui représentera la suite directe de sa première montre connectée lancée l’année précédente en conjonction avec les Pixel 7.

Cette nouvelle montre bénéficiera non seulement d’une amélioration significative de son processeur, mais également d’une mise à jour esthétique et logicielle substantielle.

Tekiano